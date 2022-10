Fórum para a Competitividade diz ser "cada vez mais provável" recessão em Portugal em 2023

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Fórum para a Competitividade considera ser cada vez mais provável que Portugal enfrente uma recessão no próximo ano, apontando para um intervalo de estimativa entre uma contração de 2% e um crescimento de 1%, foi esta quinta-feira divulgado.

No relatório de perspetivas empresariais, divulgado esta quinta-feira, o Fórum para a Competitividade estima um abrandamento do crescimento, de entre 6% a 6,5% em 2022 para entre -2% e 1% em 2023, abaixo da previsão de 1,3% do governo.

"Sendo possível que Portugal consiga ter um desempenho fraco, mas positivo em 2023, é cada vez mais provável que tenhamos uma recessão" devido ao atual contexto, justifica o Fórum.

Na análise identifica "o pessimismo crescente do enquadramento internacional e europeu em particular; novos surtos de inflação, com origem em dificuldades no abastecimento de combustíveis; subidas mais rápidas e mais acentuadas das taxas de juro por parte do BCE [Banco Central Europeu]; subida dos diferenciais de crédito".

O Fórum para a Competitividade assinala que o principal fornecedor de gás natural de Portugal, a Nigéria (55% do total), "já falhou quatro entregas até agosto, de um total de 30", pelo que considera que também aqui "não há razões para otimismo".

Salienta ainda que "o contributo do turismo para a recuperação ter-se-á concluído em 2022, uma vez que as dormidas já atingiram os valores anteriores à pandemia, pelo que, a partir de agora, será de esperar uma evolução mais moderada".

O Fórum estima ainda um abrandamento da inflação nacional, de entre 7,2% e 7,8% em 2022 para entre 4,5% e 6% em 2023.

A análise salienta ainda que "a forte desaceleração da economia que se antecipa poderia conduzir a uma subida da taxa de desemprego, não se desse o caso de estarmos em pleno emprego e haver muita escassez de mão-de-obra em vários setores".

Desta forma, acredita que, ainda que se possam registar despedimentos, é provável que haja empresas que aproveitem a oportunidade para contratar.

Ainda assim, destaca que "seria muito positivo que as dificuldades que se antecipam no mercado de trabalho permitissem a transferência de trabalhadores das empresas menores e menos sólidas para as maiores e mais robustas, mas o enquadramento institucional não favorece esta evolução".

Prevê assim um aumento ligeiro da taxa de desemprego, de entre 5,6% a 6,2% em 2022 para entre 5,5% para 6,5% em 2023.