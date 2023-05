Fórum para a Competitividade espera abrandamento do crescimento do PIB no resto do ano

O economista e diretor do gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade, Pedro Braz Teixeira © (Paulo Alexandrino / Global Imagens)

O Fórum para a Competitividade considerou esta quarta-feira, numa nota de conjuntura, que abril deverá ficar marcado por um abrandamento do crescimento económico, que se deverá estender para o resto do ano.

Na análise assinada pelo diretor do gabinete de estudos desta entidade, Pedro Braz Teixeira, recorda que, segundo os dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o crescimento do PIB do primeiro trimestre acelerou em cadeia, de 0,3% para 1,6%, embora tenha desacelerado em termos homólogos, de 3,2% para 2,5%.

"A subida trimestral foi muito acima do esperado, pelo lado das exportações", salienta. Contudo, assinala que "os dados preliminares do segundo trimestre são um pouco ambíguos".

"O mais provável é que tenha havido um abrandamento em abril, que se deverá estender pelo resto do ano", considera.

Pedro Braz Teixeira dá nota de que "por um lado, o indicador diário de atividade, calculado pelo Banco de Portugal, sofreu um claro abrandamento em abril, mas registou-se uma melhoria da confiança na generalidade dos setores".

Contudo, regista-se uma "queda na confiança na indústria", que acredita "não é auspiciosa para as exportações, que foram o grande impulsionador do PIB no primeiro trimestre".

"A continuação da subida das taxas de juro deverá continuar a pressionar quer o consumo privado quer o investimento, pelo que a procura interna deverá manter-se débil no conjunto do ano", refere.

Segundo o economista, "ainda não é claro o que motivou um tão bom comportamento das exportações num contexto externo fraco, mas é provável que tenha derivado das elevadas flutuações dos preços das exportações e das importações, que estão a estabilizar".

Assim considera que "o mais provável é que tenha sido um fenómeno pontual e não repetível".