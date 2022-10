FPF com lucro de 3,6 milhões na última época aprovado em AG

© Pixabay

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) obteve um resultado líquido de 3,558 milhões de euros na temporada de 2021/22, tendo as contas sido aprovadas por unanimidade, informou hoje a entidade liderada por Fernando Gomes.

A FPF apresentou um lucro em linha com o do exercício anterior, graças a um rendimento de 90,509 milhões de euros face a 86,950 milhões de gastos numa época sem fases finais de Europeu ou Mundial.

Na Assembleia Geral (AG), que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, foi aprovado por unanimidade o Relatório de Gestão e Contas relativo à época 2021/22, bem como a proposta de aplicação de resultados e as contas consolidadas do exercício referente à mesma temporada.

Foi também aprovada a proposta de aplicação de resultados, sendo que 1,2 milhões serão destinados ao futebol não profissional, 650 mil euros é a verba indicada para apoio ao futebol interdistrital e 350 mil euros para a retoma de atividades dos sócios da FPF, lê-se no sítio da internet do organismo.

Fernando Gomes sublinhou que 2021/22 "foi uma época extremamente profícua", e assinalou que após a pandemia "foi possível recuperar o número de praticantes inscritos, chegando aos 200 mil".

O presidente da FPF agradeceu também o "envolvimento de todos, de associações a sócios da federação, passando por clubes e direção da FPF".

O líder federativo realçou ainda os resultados desportivos conseguidos na última temporada e falou do plano estratégico Futebol 2030 e a importância que tem para o futuro do desporto, apontando para "o papel fundamental e envolvimento das associações e das autarquias".

Foram também aprovados na AG votos de louvor a Fernando Gomes, Jorge Braz e às seleções femininas de futebol e de futsal e sub-19 masculina.

Na Cidade do Futebol marcaram presença 57 dos 84 delegados que integram a assembleia, sendo que 11 participaram por videoconferência e seis justificaram ausência.