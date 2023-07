Frente Comum ameaça com protestos e greves contra sistema de avalição da Função Pública

O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana. © LUSA

A Frente Comum considera que proposta de revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), apresentada esta segunda-feira pelo governo, "não resolve o problema de fundo de um sistema que serve muito mais para bloquear as progressões do que valorizar os serviços públicos, afirmou ontem o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (Frente Comum), Sebastião Santana.

"Se antes para 75% dos trabalhadores o topo estava a uma distância de 120 anos, agora são 50% dos trabalhadores com esta realidade", segundo a proposta do executivo, critica Sebastião Santana.

"Não é possível um sistema justo, mantendo as quotas. Há aqui linhas vermelhas que serão discutidas com os trabalhadores e depois serão preparadas respostas", salientou. O dirigente ameaça mesmo com paralisações e lutas, caso o governo não avance com a revogação do SIADAP, nomeadamente com a eliminação das quotas para progressões: "Admitimos qualquer forma de luta, desde manifestações a greves".

O governo não fecha a porta ao alargamento das quotas, mas descarta a sua eliminação. Para já, e segundo a proposta entregue aos sindicatos, prevê-se apenas uma redistribuição daqueles tetos, isto é, da percentagem de trabalhadores que podem ganhar pontos. Neste momento, 75% dos trabalhadores podem ser classificados como adequados, o que dá um ponto, 25% estão elegíveis para receber a nota de relevante (dois pontos) e 5% podem ter excelente (3 pontos). No novo regime, apenas metade dos funcionários podem obter a classificação de "relevante" que passa a designar-se de "regular" (um ponto). Porém, um quarto dos trabalhadores (25%) vão poder ter "bom", uma nova nota intermédia, e que atribui 1,5 pontos, mais elevada em 0,5 pontos face à nota anterior de adequado ou regular (um ponto). Os níveis mais altos mantêm-se, mudando apenas a nomenclatura de "relevante" para "muito bom" (três pontos).

Por outro lado, a nota "inadequado" que subtraía um ponto ao acumulado pelos trabalhadores deixa de ter impacto negativo, porque passa a valer zero.