Frente Comum critica o efeito perverso das tabelas de IRS no salário de entrada no Estado

Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum.

A Frente Comum, afeta à CGTP, denuncia "o efeito perverso que as tabelas de retenção terão nos salários da base remuneratória da Administração Pública", segundo um comunicado enviado esta sexta-feira aos órgãos de comunicação social.

Tal como o Dinheiro Vivo noticiou, o ordenado mínimo praticado no Estado, que vai subir, em maio, para 769,2 euros, por via do impulso salarial de 1%, vai descontar IRS pela primeira vez na história. Tal como prometido, o governo atualizou as tabelas de retenção na fonte de modo a acomodar a subida adicional, por despacho assinado na terça-feira. Mas não isentou a Base Remuneratória da Administração Pública (BRAP) que é superior ao salário mínimo no setor privado (760 euros). Assim, os cerca de 124 mil funcionários públicos (16,7% do total), com o vencimento mais baixo vão passar a reter 0,6% ou 4,62 euros por mês, com base nas novas tabelas de retenção na fonte do IRS, que vão vigorar em maio e junho.

"Aplicando a atualização de 1% aos salários da Administração Pública, para além de não se alterar o caminho de empobrecimento, que o governo insiste em impor aos trabalhadores, agora, aplicando-se as novas tabelas de retenção, ficarão os trabalhadores com os salários mais baixos da Administração Pública, pela primeira vez, obrigados a retenção na fonte", critica a Frente Comum.

Assim, em maio e junho, os trabalhadores com uma remuneração mensal bruta de 769,2 euros, vão receber, em termos líquidos, 764,58 euros, descontando os 0,6% ou 4,62 euros por mês para o IRS, o que dá um ganho mensal líquido de 3,3 euros face ao vencimento atual de 761,58 euros. Caso as Finanças não tivessem corrigido as tabelas, estes funcionários arriscariam ver o ordenado encolher 7,76 euros para 753,82 euros. Cumpre-se a neutralidade fiscal, reivindicada pelos sindicatos e garantida pelo executivo. Porém, e no caso concreto do nível remuneratório mais baixo, verifica-se que o incremento líquido, de 3,3 euros, é o menor face a ordenados superiores.

A Frente Comum, única estrutura que não subscreveu o acordo plurianual para a valorização dos trabalhadores da Função Pública, que foi assinado em outubro entre o governo e os dois sindicatos da UGT, volta a criticar "a insuficiência da actualização salarial intercalar" de 1%.

"Repudiando que tenham sido salvaguardados os interesses dos trabalhadores, a Frente Comum reafirma a necessidade de um aumento imediato dos salários, que permita recuperar poder compra: 10% com um mínimo de 100 euros", lê-se na mesma nota.