Frente Comum: "Estão em discussão novas formas de luta"

© LUSA

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (Frente Comum), afeta à CGTP, admite novas ações de luta, uma semana depois de ter realizado uma greve nacional dos trabalhadores do Estado contra os aumentos salariais propostos pelo governo. Esta quarta-feira, à saída de mais uma ronda negocial com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, a dirigente sindical, Cristina Torres, afirmou que "da reunião não saiu nada de novo". Por isso, "estão em discussão novas formas de luta", atirou.

"Na passada sexta-feira, os trabalhadores deram uma forte demonstração de luta com a greve nacional, manifestando que não aceitam continuar a empobrecer e o governo mantém tudo o que tem vindo a dizer, não responde às reivindicações e às necessidades dos trabalhadores e mantém a opção por continuar o caminho do empobrecimento", disse Cristina Torres.

A dirigente do secretariado nacional da Frente Comum adiantou que "o montante que o governo prevê gastar é o mesmo". "O governo ora destapa os pés ora a cabeça, puxando a manta para um lado e para o outro", criticou.

Segundo o Orçamento de Estado para 2023, o executivo inscreveu uma despesa de 1320 milhões de euros para a valorização da massa salarial na Administração Pública. Este custo engloba não só o aumento anual de 52 euros para todos os funcionários com vencimentos brutos até 2600 euros e de 2% acima deste patamar salarial, mas também a subida do ordenado base de entrada de 705 euros para 761,58 euros ou a valorização em 104 euros dos técnicos superiores entre a terceira e décima quarta posições, dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais. Neste último caso, por via da antiguidade.

A Frente Comum não aceita tal proposta e insiste numa atualização de 10% para todos os trabalhadores com um mínimo de 100 euros, para 2023, além de um aumento intercalar ainda este ano "para fazer face à perda do poder de compra", sublinhou Cristina Torres.

"Como o governo não sai da posição que tem", a Frente Comum vai reunir já esta sexta-feira e "estão em discussão novas formas de luta", revelou a dirigente da Frente Comum que não afasta uma nova paralisação nacional.

Recorde-se que a Frente Comum foi a única das três federações sindicais que não subscreveu o acordo plurianual do governo para a valorização dos funcionários públicos.