Fronteira terrestre continuará encerrada até à Páscoa para "conter deslocações da Semana Santa"

Conforme já havia sido anunciado, a fronteira terrestre com Espanha continuará encerrada, na tentativa de conter "as tradicionais deslocações da Semana Santa", frisou António Costa.

Esta decisão sobre a fronteira foi tomada de mútuo acordo, notou o PM. "Ainda hoje com Espanha reafirmamos a decisão de, apesar de os níveis da pandemia de um lado e de outro da fronteira permitir a reabertura manter a fronteira encerrada para conter as tradicionais deslocações de Semana Santa".

Já em relação às fronteiras externas, António Costa nota que Portugal tem "cumprido" com as normas de fronteiras externas da União Europeia.

Tendo em conta as estirpes sul-africana e do Reino Unido, António Costa apontou que estão a ser aplicadas "restrições particulares a todas as pessoas que vêm do Reino Unido ou que vêm de outras scalas, do Brasil ou da África do Sul", para que "para além do controlo dos voos diretos haja controlo dos voos indiretos de forma a controlar o risco de desenvolvimento dessas estirpes."

