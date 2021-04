Fronteiras com Espanha podem abrir já este sábado

© TIAGO PETINGA/LUSA

Portugal e Espanha deverão abrir as fronteiras este sábado, 1 de maio, por despacho conjunto do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da ministra da Saúde, Marta Temido, avança o jornal Público.

Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros irá também decidir se antecipa para este sábado a entrada em vigor da última fase de desconfinamento ou se mantém a data inscrita no plano inicial, ou seja, segunda-feira, 3 de maio.

Caso o Governo decida antecipar a quarta etapa de desconfinamento, os restaurantes já poderão servir almoços e jantares este fim de semana, sendo que até agora só podiam funcionar ao postigo depois das 13 horas.

Certo parece ser a aprovação das medidas para a última fase do plano de desconfinamento. O Conselho de Ministros de hoje dever aprovar o regresso dos grandes eventos exteriores, de todas as modalidades desportivas e o levantamento de restrições horárias dos restaurantes, cafés e pastelarias.

Além do regresso dos grandes eventos exteriores e dos interiores, neste caso em grupo com diminuição da lotação, a quarta e última fase do plano de desconfinamento prevê o levantamento das restrições horárias dos restaurantes, cafés e pastelarias, que têm de limitar a seis o número de pessoas nas mesas, no interior, e a 10, nas esplanadas.

O regresso de todas as modalidades desportivas e da atividade física ao ar livre e nos ginásios, bem como dos casamentos e batizados, embora com apenas 50% da lotação, constam também do plano.

A última fase de desconfinamento vai decorrer já fora do período do estado de emergência, que termina ao fim de 173 dias consecutivos, depois de ter sido decretado por Marcelo Rebelo de Sousa por 15 vezes.