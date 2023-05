Função Pública excluída do pagamento das despesas com teletrabalho

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, durante uma reunião com o presidente da Federação Sindical da Administração Pública (Fesap), José Abraão. © LUSA

Os trabalhadores do Estado não terão direito ao pagamento das despesas acrescidas com teletrabalho ao contrário do que determinam as alterações à lei laboral, no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, que entraram em vigor esta segunda-feira, dia 1 de maio, revelou esta quarta-feira o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão à saída de um reunião suplementar com a secretária de Estado, Inês Ramires.

A governante terá argumentado que "não existe base legal" para aplicar o pagamento dos custos com o trabalho remoto na Administração Pública, indicou Abraão.

"No que diz respeito à regulamentação do teletrabalho, a secretária de Estado disse que os acordos coletivos de trabalho na Administração Pública não podem tratar de matérias de natureza pecuniária", afirmou o dirigente sindical. Questionado pelo Dinheiro Vivo se a definição do pagamento das despesas acrescidas com o teletrabalho não poderia ser estabelecido nos acordos individuais de trabalho, Abraão repetiu a mesma justificação de Inês Ramires: "Não há base legal".

Ora as alterações ao Código do Trabalho, que entraram em vigor, determinam que "o contrato individual de trabalho e o contrato coletivo de trabalho devem fixar na celebração do acordo para prestação de teletrabalho o valor da compensação devida ao trabalhador pelas despesas adicionais". Na ausência de acordo "consideram-se despesas adicionais as correspondentes à aquisição de bens e ou serviços de que o trabalhador não dispunha antes da celebração do acordo, assim como as determinadas por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no último mês de trabalho em regime presencial", lê-se no mesmo diploma.

Para além disso, a nova lei prevê que o governo tem de definir, por portaria, um teto máximo para a isenção em IRS e de contribuição sociais das despesas com o trabalho remoto, tal como hoje já acontece com o subsídio de refeição, mas não dá prazos para esta regulamentação.

Estas mudanças à lei laboral não podem, contudo, ser aplicadas na Função Pública. Em janeiro, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, deu conta da existência de 21 mil funcionários em trabalho remoto, dando conta, na altura, de que nenhum tinha pedido reembolso.

O líder sindical também desconhece o pagamento de despesas com teletrabalho e fala mesmo em situações se recusam a ressarcir o trabalhador: "Temos alguns exemplos de regulamentos de teletrabalho em institutos públicos e acordos individuais em que se diz que o teletrabalho só é permitido se não houver lugar ao pagamento de despesas".

No entender do dirigente da Fesap, "só com uma mudança à Lei Geral em Funções Públicas ou com medidas legislativas" será possível repor a igualdade entre o setor público e privado.

O Dinheiro Vivo questionou a tutela mas até ao momento não obteve resposta.

(Notícia atualizada às 11h59)