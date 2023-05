Função Pública precária e com contratos individuais excluída do acelerador de carreira

O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana. © LUSA

O acelerador de carreira, que vai permitir progredir mais rapidamente, com apenas seis pontos, em vez dos atuais 10, a quem tem pelo menos 18 anos de casa, tendo sofrido os dois períodos de congelamento (entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017), vai deixar de fora "muitos milhares de trabalhadores" com contratos precários, cujo tempo não é contabilizado na carreira, e com contratos individuais de trabalho, revelou esta quarta-feira o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, no final de uma ronda negocial com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

"Só na saúde são cerca de 90 mil os trabalhadores com contratos individuais de trabalho", isto é, que não tem contrato em funções públicas, afirmou o dirigente sindical.

"Esta proposta peca pela insuficiência absoluta. Deixa de foram trabalhadores que têm contrato individual de trabalho, que são uma larga fatia dos trabalhadores da Administração Pública", reforçou Santana. Por isso, a Frente Comum, afeta à CGTP exige que "a medida seja aplicada a todos os funcionários independentemente do vínculo laboral". Mas não só.

Sebastião Santana rejeita os outros dois critérios para a atribuição do "jocker" das progressões, como assim lhe chamou. Ou seja, o líder sindical defende que "todos os trabalhadores devem poder progredir a partir de 2024 com seis pontos" mesmo que não tenham 18 anos de serviço ou sofrido os dois períodos de congelamento entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017.

(Em atualização)