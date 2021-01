Função pública. Salários até 791 euros também vão ter aumento de 10 euros

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República em Lisboa, 11 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Os funcionários públicos que ganham até 791, 91 também vão ter aumentos de 10 euros, abrangendo a sexta e sétima posições remuneratórias da tabela única. O Governo reformulou a proposta apresentada aos sindicatos representativos, segundo indicou o secretário-geral da Fesap, em declarações ao Dinheiro Vivo.

"Com este aumento, o salário da sétima posição sobe para 801 euros, da sexta para 750 euros", afirmou José Abraão depois da reunião desta manhã com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e o secretário de Estado da Administração Pública.

Mesmo assim, o dirigente sindical não fica satisfeito com esta "melhoria" da proposta. "Há 550 mil trabalhadores que ficam com o salário congelado", sublinha, indicando que com este alargamento, ficam abrangidos 148 mil trabalhadores.

Na segunda-feira, o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, apresentou aos representantes dos funcionários públicos uma proposta para aplicar o atual valor do SMN, 665 euros, ao salário mais baixo da Administração Pública, que é de 645 euros.

A proposta do Governo prevê ainda a subida da posição remuneratória seguinte, dos atuais 693 euros para 703 euros.

Na ronda de reuniões de segunda-feira, as três grandes estruturas sindicais que representam os funcionários públicos nas negociações foram unânimes em considerar que a proposta do Governo é insuficiente, por deixar a maioria dos trabalhadores sem qualquer atualização remuneratória, dado que se limita praticamente a aplicar o valor do novo SMN.