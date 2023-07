Funchal investiu 1,5 milhões de euros na limpeza e reflorestação de 75% do Parque Ecológico

Abertura oficial da Festa da Flor 2022, sob o tema "Madeira, a magia das flores" que este ano apresenta várias novidades como o espetáculo de artes circenses, a melhoria da área do folclore, a colocação de tapetes e instalações florais no Largo do corpo Santo, estátuas vivas na Placa Central e o aumento do número de grupos do cortejo alegórico, dando continuidade às tradicionais "barraquinhas", ao Mercado da Flor, Pavilhão do IVBAM e Pavilhão da Flor, no Funchal, 5 de maio de 2022. HOMEM DE GOUVEIA/LUSA © LUSA

A Câmara Municipal do Funchal investiu 1,5 milhões de euros, no último ano, na limpeza e na reflorestação de 75% do Parque Ecológico, anunciou a autarquia.

Em comunicado, o município madeirense (PSD/CDS-PP) salienta que o investimento feito consistiu no controlo de espécies exóticas invasoras e na plantação de espécies autóctones.

"No total, estamos a falar de uma área de 123 hectares, com a limpeza e introdução de 200 mil novas plantas", indica o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, citado na nota.

O chefe do executivo municipal acrescenta que se trata de "um trabalho muito importante para recuperar o coberto vegetal, proteger a cidade, garantindo uma zona de tampão verde, e garantir maior capacidade de captação de água, por via da precipitação oculta".

De acordo com o comunicado, Pedro Calado esteve no Parque Ecológico do Funchal com a vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, "para se inteirar dos esforços realizados no âmbito da prevenção de incêndios florestais, nomeadamente a manutenção, limpeza e operacionalidade dos 10 reservatórios existentes e respetivos hidrantes (com capacidade de 100 metros cúbicos cada)".