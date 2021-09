Fundo de solidariedade da UE recebe candidaturas de 269 municípios para combate à covid

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

O Fundo de Solidariedade da União Europeia recebeu candidaturas de 269 municípios aos apoios para fazer face aos custos com a prevenção e combate à covid-19.

As autarquias apresentaram despesas no valor de 65,7 milhões de euros para uma dotação disponível de 55,5 milhões.

Na região Norte, candidataram-se 79 municípios, que apresentaram custos globais na prevenção e combate à pandemia de 16,9 milhões. No Centro, contam-se 90 candidaturas para um apoio de 16,6 milhões.

Da Área Metropolitana de Lisboa, entraram 18 candidaturas, para um apoio total de 19,1 milhões. A região do Alentejo viu serem apresentadas 54 candidaturas, para custos de seis milhões.

No Algarve registaram-se 14 pedidos de apoio, no valor de 5,8 milhões.

A Região Autónoma dos Açores tem 10 candidaturas e a Madeira 4, apresentando custos de 623 mil euros e 397 mil euros, respetivamente.

O processo de análise das candidaturas inicia-se agora, devendo as primeiras decisões ser conhecidas no início de outubro, altura em que terão lugar os pagamentos.

Este concurso foi lançado na sequência da decisão do Governo de atribuir às câmaras municipais o apoio conseguido por Portugal, no âmbito do Fundo de Solidariedade da União Europeia.

A decisão governamental teve em conta "o papel fundamental e insubstituível das autarquias locais na resposta à emergência social e sanitária, na prevenção, proteção e apoio à população, e em especial aos grupos mais vulneráveis", lê-se na nota enviada às redações.