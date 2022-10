Gaia lidera investimento em habitação no país

Ribeira de Gaia. © Igor Martins/Global Imagens

Vila Nova de Gaia lidera o investimento em habitação no país no acumulado dos oito primeiros meses deste ano. Este concelho da Área Metropolitana do Porto contabiliza a entrada para licenciamento de 1900 fogos entre janeiro e agosto de 2022.

Neste período, o pipeline nacional atingiu 28.350 fogos, evidenciando também um aceleramento, apurou a Confidencial Imobiliário. O ritmo médio mensal de novos fogos em licenciamento foi de 3.550, um aumento de 14% face à média mensal de 3.120 unidades habitacionais contabilizada em 2021.

Em Gaia, regista-se uma média de 240 novos fogos lançados por mês, mais 31% em 2021. Em comunicado, a Confidencial Imobiliário realça que "a atividade de promoção residencial em Vila Nova de Gaia supera a de Lisboa e da Porto".

Em Lisboa, regista-se a entrada em licenciamento de 1.400 casas até agosto, traduzindo uma quota de 5% do total nacional. No Porto, conta-se 1.100 novos fogos, que representam 4% do investimento lançado neste período em habitação no país.

No acumulado dos oito meses de 2022, Lisboa regista uma atividade na ordem dos 175 novos fogos submetidos por mês, 17% abaixo do ritmo médio mensal de 2021 (210 fogos).

No Porto, a média mensal atual é de 135 novas casas, numa quebra de 24% face a 2021 (180 casas). Já no final do 1º semestre Lisboa registava uma quebra na ordem dos 25% e o Porto de 38%.

"Os atuais pipelines de ambas as cidades continuam a exibir níveis de atividade inferiores a 2021, mas numa tendência de desagravamento", diz a consultora imobiliária.

Oeiras contabiliza 1.080 novos fogos em carteira, sendo o outro concelho português que ultrapassa a fasquia das mil casas em licenciamento. "Oeiras exibe uma atividade cujo ritmo duplica o de 2021", revela a Confidencial Imobiliário.

O volume de entrada de processos de licenciamento reflete a forte atividade verificada em julho, quando foram submetidos a licenciamento cerca de metade dos novos fogos contabilizados no total do ano.