Galamba pede demissão "em prol da tranquilidade instituicional"

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, pediu a demissão. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, apresentou esta terça-feira o pedido de demissão ao primeiro-ministro, António Costa, depois de dias de polémica que explodiu na sexta-feira passada com a exoneração do adjunto, Frederico Pinheiro, e a apreensão do seu portátil que conterá provas de que o governante terá mentido à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP sobre as reuniões secretas com a ex-CEO da TAP. Contudo, Galamba reitera que nunca escondeu informação aos deputados.

Na missiva enviada à comunicação social, Galamba afirma que pediu a demissão "em prol da necessária tranquilidade institucional, valores pelos quais sempre pautei o meu comportamento e ação pública enquanto membro do governo".

A decisão do ex-secretário de Estado da Energia e sucessor de Pedro Nuno Santos na pastas das Infraestruturas surge quase 10 horas depois de se ter reunido com o primeiro-ministro, durante a manhã desta terça-feira. A seguir, António Costa teve uma audiência, em Belém, com o Presidente da República, que começou pelas 17h e terminou pelas 18h45.

Só depois o governante decidiu apresentar a demissão do cargo que liderou apenas durante quatro meses.

"Numa altura em que o ruído se sobrepõe aos factos, à verdade e à essência da governação, é fulcral reafirmar que esta área governativa, que me orgulho de ter liderado, nunca procurou ocultar qualquer facto ou documento", escreve João Galamba, no comunicado enviado às redações.

Apesar disso, nega "ter agido em desconformidade, em momento algum com a lei ou contra o interesse público".

Galamba reitera os factos que apresentou em conferência de imprensa "sobre os acontecimentos ocorridos" e reafirma: "Sempre entreguei à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP toda a documentação de que dispunha".

Na mesma nota, o ministro considera que "a preservação da dignidade e a imagem das instituições é um bem essencial que importa salvaguardar, tal como a minha dignidade, a da minha família e a das pessoas que comigo trabalharam no gabinete e que foram nestes últimos dias gravemente afetadas".

Por fim, Galamba agradece ao primeiro-ministro "a honra de ter permitido participar no governo", ao secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, e ao seu gabinete "todo o trabalho e dedicação que colocaram ao serviço do interesse público".

O governante dedica ainda umas palavras especificamente aos elementos do seu gabinete: "Apresento as minhas desculpas à minha chefe do gabinete e às minhas assessoras de imprensa que mesmo sob agressão tudo fizeram para proteger os interesses do Estado e que viram, nestes últimos dias e de modo insustentável num Estado de Direito, a sua dignidade afetada".

Recorde-se que o escândalo em torno do gabinete de João Galamba eclodiu depois de uma discussão acesa entre o governante e o seu então adjunto Frederico Pinheiro sobre informação acerca de reuniões secretas entre o ministro e a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener e entre a gestora francesa e o grupo parlamentar do PS, na véspera de uma audição no Parlamento da então presidente executiva da transportadora aérea, na sequência da polémica indemnização milionária, de 500 mil euros, paga a Alexandra Reis para sair da companhia.

(Notícia atualizada às 20h49)