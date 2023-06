Galamba reitera que não mentiu e fala em "ato de desespero da oposição"

João Galamba, ministro das Infraestruturas © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

João Galamba reiterou esta quarta-feira que não mentiu na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da TAP. "Qualquer pessoa que viu com atenção a minha audição e a do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro [António Mendonça Mendes] percebe isso mesmo".

O ministro das Infraestruturas diz que o pedido do PSD ao Ministério Público para avaliar se houve crime de falsas declarações por parte de Galamba na CPI é "um ato de desespero". "O PSD pode dizer o que lhe apetecer, o que é normal, não tem grande coisa para dizer sobre mais nada. Acho que é um ato de desespero da oposição, porque nada tem a dizer sobre o país e foca-se em pequenos incidentes. É sinal de falta de alternativa", rematou.

O governante diz que não tem receio do que possa ser dito na CPI, desejando que "as audições corram bem", nem das consequências do relatório da comissão. "A CPI é sobre a gestão da TAP e, como o primeiro-ministro tem dito várias vezes, grande parte do objeto desta comissão é a gestão da TAP num período anterior à da minha passagem pelo ministério das infraestruturas", frisou.

Instado a comentar as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que se referiu no discurso do 10 de junho a "ramos mortos", o governante disse que não se sentia um ramo morto no governo nem ficou fragilizado pelas vaias que ouviu em Peso da Régua. "Era o que mais faltava. Ouvi apupos e aplausos. Quem está na vida pública há vários anos tem que saber lidar com críticas e elogios", vincou.

Há uma semana, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro confirmou ter falado com o ministro João Galamba na noite de 26 de abril, mas rejeitou qualquer causalidade entre esse telefonema e o reporte aos serviços de informação do computador levado do Ministério das Infraestruturas.

Na mesma audição, Mendonça Mendes assegurou na terça-feira que "não houve" qualquer telefonema para que os serviços de informações atuassem no caso do computador levado do Ministério das Infraestruturas, salientando que "um reporte não significa pedido para agir".

Na sequência destas declarações, o secretário-geral do PSD desafiou o primeiro-ministro a exonerar "até final do dia" o ministro das Infraestruturas, considerando que ficou provado que João Galamba mentiu ao parlamento e ao país depois da audição de António Mendonça Mendes.