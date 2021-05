Garrafas de plástico e latas vão pagar tara entre 5 e 15 cêntimos a partir de 2023

Dinheiro Vivo 15 Maio, 2021 • 17:08 Partilhar este artigo Facebook

O sistema de depósito de embalagens de bebidas em plástico e alumínio estava previsto arrancar já em 2022, mas a sua implementação está atrasada e deverá começar a funcionar apenas em 2023. Será a partir desse ano que, segundo o Jornal de Notícias (JN), os consumidores vão começar a pagar uma tara que pode ir de um mínimo de cinco a um máximo de 15 cêntimos por embalagem. O dinheiro será devolvido assim que o consumidor depositar as garrafas de plástico ou alumínio nos pontos de retorno, que estarão nos supermercados ou lojas de bebidas, no âmbito do sistema de depósito de embalagens de uso único. Estas garrafas terão, segundo o JN, dois novos símbolos no rótulo.

É o que consta no estudo que define o modelo económico e regulatório deste sistema, avança o JN, que teve acesso ao documento. Os especialistas recomendam que o sistema abranja, numa primeira fase, todas as bebidas em garrafas de plástico PET e latas de aço e alumínio, como, por exemplo, águas de nascente, minerais, sumos, néctares, refrigerantes, bebidas à base de chá e café, cerveja e cidra. De fora ficam embalagens de vinho e bebidas espirituosas, assim como todas as que tiverem mais de 25% de ingredientes de origem láctea, para evitar criar mau cheiro nos pontos de recolha.

O estudo recomenda uma tara entre cinco a dez cêntimos para embalagens com menos de um litro, de dez a 15 para as que tiverem entre um e três litros. De fora ficam os garrafões, que continuarão a ser depositados nos ecopontos, tal como as garrafas de vidro.

O estudo estima que sejam necessários entre dez a 20 mil pontos de recolha em todo o país, em supermercados e lojas com área superior a 200 metros quadrados.

Os restaurantes não cobrarão tara no consumo à mesa, apenas se forem vendidas em taka-away.