Gasóleo sobe 16 cêntimos e gasolina 10 na segunda-feira

A escalada das cotações do petróleo nos mercados internacionais continuou ontem, fazendo com que o aumento dos preços dos combustíveis na próxima semana sejam ainda mais altos do que o antecipado. O preço médio do gasóleo simples deverá subir 16 cêntimos, mais dois do que o inicialmente apontado, e a gasolina simples 95 deve aumentar em 10 cêntimos.

Em Portugal, o preço dos combustíveis é o resultado da média das cotações do petróleo e dos produtos refinados na semana anterior. E, com a invasão da Ucrânia, o Brent disparou para máximos de 2014. Mas ontem encerrou a 118,18 dólares o barril, valores máximos desde 2008.

Significa isto que o gasóleo simples, que ontem custava, em média, segundo os dados da DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia), 1,678 euros o litro, deverá na segunda-feira passar a custar 1,838 euros o litro. Já a gasolina simples 95, cujo preço médio ontem foi de 1,835 deverá subir para os 1,935 euros o litro.

Será o décimo aumento consecutivo desde o início de 2022 e o mais elevado de sempre, influenciado pela instabilidade criada pela invasão da Ucrânia.