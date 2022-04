Gasóleo sobe 4 cêntimos e gasolina mantém preço na próxima semana (Imagem de arquivo) © DENIS CHARLET/AFP

O preço do litro do gasóleo vai subir 4 cêntimos na próxima semana e o da gasolina deverá manter-se igual, segundo dados do mercado e que o Ministério das Finanças avança esta quinta-feira em comunicado. O governo mantém a redução das taxas de ISP.

"Na próxima semana, o desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina manter-se-á inalterado", informa a tutela, acrescentando as previsões de que "o preço do gasóleo deverá registar uma subida de 4 cêntimos por litro" e a "manutenção do preço por litro da gasolina".

Esta evolução de preços, segundo o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, determinaria uma descida de 0,6 cêntimos por litro de gasóleo, mantendo-se o valor da gasolina.

"Considerando que atualmente se verifica um desvio acumulado de 2,2 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasóleo, conforme evidenciado na tabela de conta corrente que se apresenta e que já considera o preço publicado pela DGEG referente a 11 de abril, a descida resultante da aplicação da fórmula (0,6 cêntimos por litro de gasóleo) é descontada ao referido desvio, não se concretizando assim a alteração às taxas do ISP", explica o Ministério das Finanças. "No caso da gasolina, o desvio é, neste momento, de 0,9 cêntimos por litro, mantendo se a taxa inalterada."

O Ministério atualiza também esta quinta-feira a contabilização do universo de utilizadores do AutoVoucher, que já ultrapassou os 103 milhões de euros pagos em reembolsos. Até ao dia de hoje, estão registados três milhões de aderentes. O programa termina no final deste mês e será substituído pela descida do ISP.