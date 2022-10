Gasolina 4,2 cêntimos mais cara e gasóleo 1,6 cêntimos acima do preço eficiente da ERSE

O preço médio praticado pelas gasolineiras a semana passada esteve 4,2 cêntimos acima do preço eficiente calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) no caso da gasolina e 1,6 cêntimos por litro acima no caso do gasóleo.

Os dados são do mais recente Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público da ERSE e mostram que, na semana de 10 a 16 de outubro, o preço eficiente definido pela ERSE - corresponde à soma dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais e dos respetivos fretes marítimos, com a logística primária, em que se incluem as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos - foi de 1,851 euros por litro no caso da gasolina 95 simples e de 1,940 euros no litro no gasóleo.

O preço de pórtico, ou seja, o valor médio reportado pelos operados dos postos de abastecimento no Balcão Único da Energia, foi de 1,893 euros na gasolina, ou seja, 2,2% a mais do que o preço eficiente, e de 1,955 euros no gasóleo, 0,8% acima do preço eficiente.

Já contemplando os vários descontos praticados no mercado, o preço da gasolina foi, em média, de 1,845 euros por litro, ou seja, 0,6 cêntimos abaixo do preço eficiente. Correspondente a um desvio de menos 0,3%.

No caso do gasóleo, o preço com descontos praticado - e que corresponde ao preço médio publicado pela Direção-Geral de Energia e Geologia - foi de 1,886 euros, 5,4 cêntimos a menos do que o preço eficiente da ERSE. Corresponde a menos 2,9%.

Quanto ao preço eficiente da semana que hoje começa, indica a ERSE que sofre uma atualização de 3,9% para a gasolina e de 4,4% para o gasóleo, comparativamente à semana passada, atendendo, diz a ERSE, ao aumento de 7,8% nas cotações internacionais da gasolina 95 simples e de 7,2% do gasóleo.

Significa isto que o preço eficiente da gasolina será, esta semana, de 1,923 euros por litro e o do gasóleo sobe aos 2,025 euros.