Gasolina e gasóleo vendidos a 1,1 e 2 cêntimos acima do preço de referência

A gasolina e o gasóleo foram vendidos, na semana passada, acima do preço eficiente determinado pela Entidade e Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Segundo o relatório de supervisão emitido semanalmente pela ERSE, a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos esteve 1,1 cêntimos por litro (+0,6%) acima daquele valor, no caso da gasolina, e dois cêntimos (+1,1%) no do gasóleo.

O preço eficiente, que é um preço médio semanal calculado pela reguladora tendo em conta componentes como as cotações dos combustíveis nos mercados internacionais, os fretes marítimos, a logística primária e as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, estimado para a semana de 15 a 21 de agosto, após impostos, foi de 1,838 euros por litro (euros/l) e 1,792 euros/l para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente.

Ainda relativamente ao período em causa e no que respeita aos preços com descontos publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a entidade refere que a gasolina 95 apresentou um desvio de -3% face ao preço eficiente e o gasóleo -3,9%.

"Em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples em -5,5 cent/l, e para o gasóleo simples em -6,7 cent/l abaixo dos respetivos preços eficientes", conclui a ERSE.

Para esta semana, de 22 a 28 de agosto, a reguladora avança que o preço eficiente antes de impostos "é de 1,021 euros/l para a gasolina 95 simples e de 1,185 euros/l para o gasóleo simples". Já após os impostos, o preço eficiente situa-se "nos 1,818 euros/l e nos 1,867 euros/l, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente".