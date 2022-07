Gasolina mais barata do que o preço eficiente calculado pela ERSE

© SEBASTIEN BOZON/AFP

A gasolina 95 simples esteve, a semana passada, a ser vendida, em média, em Portugal nos 2,127 euros por litro, 0,2 cêntimos abaixo do preço eficiente calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Já no caso do gasóleo, o preço eficiente da ERSE esteve 1,9 cêntimos abaixo do preço de pórtico.

Os dados são do Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público de combustíveis, e que mostram que, na semana de 4 a 10 de julho, o preço médio de pórtico do gasóleo foi de 2,052 euros por litro, mais 1,9 cêntimos por litro do que o preço eficiente, estabelecido pela ERSE nos 2,033 euros por litro. Em termos percentuais, o preço de pórtico foi 0,9% acima.

Já os preços com desconto do gasóleo simples estiveram 5,2 cêntimos abaixo do preço eficiente, o que corresponde a menos 2,6% por litro.

No caso da gasolina, tanto os preços de pórtico como os preços com desconto estiveram a semana passada abaixo do preço eficiente da ERSE. O preço de pórtico foi de 2,127 euros, menos 0,2 cêntimos e menos 0,1% do que os 2,129 euros calculados pela ERSE. Já os preços com descontos foram, em média, de 2,076 euros por litros, menos 5,3 cêntimos e menos 2,5% do que o preço eficiente estabelecido pelo regulador.

O preço médio de pórtico, explica a ERSE, é o preço médio reportado pelos operadores de postos de abastecimento de venda ai público no Balcão Único da Energia, correspondendo à oferta comercial de base, isenta de descontos, cartões de frota e outros.

Já o preço com descontos é o preço médio publicado pela Direção-Geral de Energia e Geologia e que é apurado com base nos preços comunicados pelos revendedores, "ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento, como cartões frota e outros".

Por fim, o preço eficiente "resulta da soma dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e dos respetivos fretes marítimos, a logística primária - incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional -, dos sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e da componente de retalho acrescida dos impostos respetivos".