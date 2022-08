Gasolina vendida 0,9 cêntimos acima do preço médio. Gasóleo 0,1 cêntimos abaixo

© DENIS CHARLET/AFP

A média dos preços nas gasolineiras, na semana de 1 a 7 de agosto, ficou 0,9 cêntimos por litro acima do preço médio semanal determinado pela ERSE, no caso da gasolina, e 0,1 cêntimos por litro abaixo do preço médio no caso do gasóleo.

"Relativamente à semana anterior verificou-se que a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 0,9 cent/l [cêntimos por litro] acima do preço eficiente, dessa semana, no caso da gasolina simples e 0,1 cent/l abaixo no caso do gasóleo simples", lê-se no relatório semanal de supervisão dos preços de venda ao público, divulgado esta segunda-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A gasolina simples tinha sido anunciada nos pórticos "0,5% acima do preço eficiente [o mesmo que dizer preço médio] e o gasóleo simples foi anunciado 0,1% abaixo do preço eficiente", em termos percentuais.

O preço eficiente "é um preço médio semanal determinado pela ERSE e resulta da soma das seguintes componentes: os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos".

O mesmo relatório indica que, relativamente à semana de 1 a 7 de agosto, no que respeita aos preços com descontos, publicados pela DGEG [Direção-Geral de Energia e Geologia], "a gasolina simples apresentou um desvio de -2,8% face ao preço eficiente e o gasóleo simples - 4,8%".

Em termos absolutos, as estimativas "situam-se, para a gasolina simples, em -5,4 cent/l, e para o gasóleo simples em -8,7 cent/l abaixo dos respetivos preços eficientes".

Para a semana de 8 a 14 de agosto, o preço médio antes de impostos é de 1,045 euros por litro, no caso da gasolina simples, e de 1,147 euros por litro, no caso do gasóleo simples. Após impostos, o preço médio fica nos 1,848 euros por litro e nos 1,821 euros por litro, para a gasolina simples e para o gasóleo simples, respetivamente.

Estes valores representam uma atualização, face à semana de 1 a 7 de agosto, de "-4,9%, para a gasolina e de -4,8% para o gasóleo, tendo em conta a variação semanal das cotações internacionais da gasolina simples em -9,1% e do gasóleo simples em -8%".

O regulador para a energia está monitorizar os preços dos combustíveis semanalmente, tendo em conta medidas de desconto aplicadas pelo governo em se de de ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos).

Para os meses de julho e de agosto, de acordo com a Portaria n.º 167-D/2022, de 1 de julho, o ISP representa "0,31606 €/l e 0,16280 euros/l para a gasolina simples e para o gasóleo simples, respetivamente".

"O ISP aplicável à gasolina 95 simples e ao gasóleo simples não sofreu qualquer alteração face ao valor da semana passada", garante a ERSE.

A referida portaria, que também suspende a atualização da taxa do adicionamento sobre as emissões de dióxido de carbono, vigora até 4 de setembro, "sem prejuízo de nova avaliação no decurso do próximo mês em função da evolução dos preços".

O organismo liderado por Pedro Verdelho adianta, ainda, "que as sucessivas atualizações do ISP representam, uma redução de 21,1 cêntimos por litro na gasolina e de 18 cêntimos por litro no gasóleo".