Gasolina vendida mais barata e gasóleo mais caro face ao preço definido pelo regulador

A gasolina foi vendida, na semana de 7 a 13 de novembro, abaixo do preço eficiente determinado pela Entidade e Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), enquanto o gasóleo foi comercializado acima daquele preço, divulgou esta segunda-feira a supervisora.

De acordo com o relatório emitido pela ERSE, a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos foi de 1,873 euros por litro no caso da gasolina 95 simples, 2,8 cêntimos abaixo daquele valor (1,902 euros), e de 1,944 no caso do gasóleo simples, 0,2 cêntimos acima do preço eficiente (1,942 euros). Em termos percentuais, a gasolina foi comercializada nos postos de abastecimento 1,5% abaixo do preço eficiente e o gasóleo 0,1% acima.

De recordar que o preço eficiente é um preço médio semanal calculado pela reguladora, tendo em conta componentes como as cotações dos combustíveis nos mercados internacionais, os fretes marítimos, a logística primária e as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional.

Ainda relativamente ao período em causa, e no que respeita aos preços com descontos publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), que incluem descontos praticados nos postos de abastecimento, como cartões frota e outros, a entidade reguladora aponta que a gasolina 95 apresentou um desvio de -4,1% face ao preço eficiente e o gasóleo -6,5%.

Para esta semana, de 14 a 20 de novembro, a ERSE dá a conhecer que o preço eficiente antes de impostos é de 1,019 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,195 euros para o gasóleo simples. Já após impostos, este preço avança para 1,856 euros e 1,842 euros, respetivamente.

Quanto ao preço estabelecido, a supervisora refere ter registado uma atualização de -2,4%, para a gasolina 95 simples e de -5,2% para o gasóleo simples, face à semana passada, um vez que a variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples foi de -4,7% e do gasóleo simples de -8,1%.