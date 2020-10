Gebalis junta-se à plataforma Radar na ajuda aos idosos

Lisboa © PAULO SPRANGER/GLOBAL IMAGENS

A Gebalis, empresa que gere os bairros habitacionais de construção municipal de Lisboa, juntou-se à plataforma Radar na ajuda da população com mais de 65 anos residente na capital.

O Radar é um projeto comunitário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como objetivo de identificar a população com mais de 65 anos de Lisboa e apurar as suas necessidades e expectativas para criar respostas rápidas e que encaixem em cada uma das realidades.

A Gebalis formalizou em setembro um Protocolo de Colaboração com o Projeto Radar, criado no âmbito do Programa Lisboa, Cidade para Todas as Idades.

O Radar tem, também, a cooperação de uma rede de parceiros, como a CML, SCML, ISS, ARS, PSP, Juntas de Freguesia e Rede Social de Lisboa.

O projeto está dividido em dois momentos: os Radares Comunitários e a Plataforma Digital do Projeto Radar.

Os primeiros são constituídos pela comunidade em geral - vizinhos, família e comércio local. O objetivo é que a comunidade não fique indiferente ao próximo. Para isso, basta enviar um e-mail ou contactar o informativo Radar.

O segundo é uma ferramenta digital que permite mapear idosos e perceber quais as suas necessidades e expectativas.

A Gebalis juntou-se em março de 2020, em plena pandemia, à Radar.

Em 15 dias, a Gebalis conseguiu falar com quase 5000 idosos e sinalizou 143 casos de vulnerabilidade social mais grave.