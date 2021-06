Gerês Seguro arranca com objetivo de sensibilizar turistas e operadores

Mancha de carvalhos em Terras de Bouro, Gerês. © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O programa Gerês Seguro 2021 arranca esta segunda-feira para sensibilizar operadores turísticos e turistas para as medidas de prevenção contra a covid-19, "auxiliar a retoma da atividade económica" e "garantir segurança durante as férias" no concelho.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Terras de Bouro, no distrito de Braga, Manuel Tibo, explicou que o Gerês Seguro quer "reforçar a ideia de que o concelho é seguro" e "o sítio ideal para férias".

Em 2020, Terras de Bouro foi um dos concelhos do país mais procurado durante o verão, levando a um "aumento muito significativo" de dormidas e de pessoas a desfrutar da serra do Gerês, das lagoas e praias fluviais do território.

"O ano passado o verão foi muito bom para o nosso território. Tivemos aqui muita gente, conseguimos controlar os casos de covid-19 e não houve muitos incidentes de segurança. Conseguimos mostrar que Terras de Bouro é o sítio ideal para férias", afirmou o autarca.

No entanto, reconheceu, "houve alguns episódios de pequenos acidentes, mas, em comparação com o aumento de pessoas que vieram cá, acabou por não ser um número demasiado expressivo".

Em 2021, o Gerês Seguro "vai ser ainda melhor e mais completo", uma vez que, adiantou, "vai ser reforçado o trabalho de sensibilização, a GNR vai continuar a atuar, os guardas-florestais, vigilantes e a Cruz Vermelha também vão ter um papel importante, assim como os Bombeiros de Terras de Bouro".

Manuel Tibo referiu que "não se pretende uma ação repressiva, mas sobretudo de prevenção, sensibilização, não só para a covid-19 mas também para o estacionamento abusivo, prevenção de incêndios, regras de segurança para desfrutar do Gerês".

"Não queremos que se repitam carros amontoados em locais proibidos, fogos por descuido dos turistas, acidentes por falta de cuidados. Este é um sítio único mas quem vem para cá tem que saber estar e nós estamos cá para ajudar", referiu.

O Gerês Seguro é uma iniciativa da Câmara de Terras de Bouro em parceria com a Associação Gerês Viver Turismo.