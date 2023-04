Gestão do Compete 2020 nega pressão do Governo para apoiar World of Wine

World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

O presidente da Comissão Diretiva do Compete 2020, Nuno Mangas, negou, no parlamento, que tenha havido qualquer pressão do Governo para apoiar o projeto World of Wine.

Este projeto, em Vila Nova de Gaia, recebeu um financiamento de 5,4 milhões de euros de fundos comunitários, tendo sido pagos 4,3 milhões de euros.

A antiga secretária de Estado do Turismo Rita Marques foi apontada para assumir a gestão do World of Wine, mas acabou por recusar o cargo após a polémica.

"Comigo nunca houve nada disso [pressão por parte do Governo]", afirmou o presidente da Comissão Diretiva do Compete 2020, Nuno Mangas, em resposta aos deputados na subcomissão de acompanhamento dos fundos europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Este responsável explicou que nos concursos de inovação produtiva, onde se insere o World of Wine, foram recebidos milhares de candidaturas.

Nuno Mangas esclareceu ainda que o projeto em causa foi classificado como "diferenciador", reunindo assim todas as condições para ser apoiado.

"Tudo o que passe além do financiamento dos fundos comunitários ultrapassa-me", vincou.

Rita Marques, que deixou o Governo em 29 de novembro, após discordâncias com o ministro da Economia, António Costa Silva, foi escolhida para administradora do grupo The Fladgate Partnership, no qual iria gerir o World of Wine.

Enquanto foi governante, Rita Marques concedeu um apoio a este projeto.

A antiga secretária de Estado do Turismo acabou por recusar este cargo em janeiro por considerar não ter condições.

"Considerando que a minha carreira profissional tem sido sempre pautada pela competência, pelo rigor, por estritos princípios e valores éticos, e pelo cumprimento incondicional da lei, entendo que não tenho condições de aceitar, nesta altura, o convite que me foi dirigido, e que previa que eu iniciasse funções a 16 de janeiro", escreveu Rita Marques, numa mensagem na sua página da rede social Linkedin.

Costa Silva garantiu não haver qualquer irregularidade com o apoio concedido.