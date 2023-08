Ginásios recuperam vendas sem ultrapassar crise pandémica

Lisboa concentra o maior número de ginásios do país. © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Os cerca de 840 ginásios a operar em Portugal registaram um volume de negócios agregado de 240 milhões de euros em 2022, um aumento de 50% face ao ano anterior. Ainda assim, as vendas ficaram 50 milhões abaixo da faturação de 2019, avança esta sexta-feira a Informa D&B.

Segundo a análise setorial da Informa D&B, apesar do forte crescimento da faturação global registada em 2022, o setor está ainda 50 milhões de euros aquém da performance de 2019.

Já no ano passado, verificou-se também uma recuperação no número de ginásios em atividade. No final de 2022, contabilizavam-se perto de 840 espaços em operação, mais 40 do que em 2021, mas ainda muito abaixo dos 1100 existentes em 2019.

Como recorda a análise da consultora, o setor foi seriamente afetado em 2020, devido aos condicionamentos impostos pela pandemia de covid-19, situação que se prolongou também em 2021 com a manutenção de algumas restrições à atividade no primeiro semestre do ano e à preferência da população pela prática desportiva em espaços abertos.

Nesses dois anos a faturação do setor recuou perto de 45%.

O distrito de Lisboa concentra aproximadamente um terço dos ginásios de todo o país, seguindo-se o Porto, com 24%.

De acordo com a Informa D&B, o setor apresenta um elevado grau de fragmentação, com predomínio de operadores independentes e de pequena dimensão, nos quais a propriedade do capital coincide normalmente com a gestão da empresa.

Nos últimos anos, a atividade apresenta uma tendência de concentração. Os dados da consultora revelam que as cinco mais empresas concentram 54,8% do mercado. O universo das dez maiores vale 64,5%.

A consultora adianta ainda que muitas empresas independentes cessaram a atividade, incapazes responder à quebra de receitas em 2020 e 2021.