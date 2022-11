GNR, PSP e técnicos do INEM com aumento de 104 euros em 2023

Guardas da GNR numa operação STOP © Amin Chaar/Global Imagens

Guardas da GNR, agentes da PSP, fiscais ou técnicos do INEM também terão direito ao aumento de 104 euros, em 2023, que vai ser aplicado aos assistentes técnicos do Estado, esclareceu esta quinta-feira ao Dinheiro Vivo fonte oficial do gabinete do Ministério da Presidência, que tutela a Função Pública, depois de o governo ter aprovado o decreto-lei que que valoriza as carreiras especiais revistas, de grau de complexidade 2.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, revelou esta quinta-feira, no final da conferência de imprensa do Conselho de Ministros, que "algumas carreiras na Administração Interna, Defesa, Saúde, nomeadamente na emergência hospitalar, e na Administração Local, nomeadamente os ficais municipais, vão ter o mesmo tipo de aumento que os assistentes técnicos, porque também estavam numa situação de compressão salarial", face à evolução do salário mínimo.

Ora de acordo com o mesmo diploma, os assistentes técnicos vão ter uma valorização de 104 euros em 2023 por via do aumento anual transversal de 52 euros e através do salto de mais um nível (52 euros) na posição remuneratória. Mariana Vieira da Silva revelou que, em média, estes trabalhadores "terão um aumento de 12,5%". Por isso, também os trabalhadores das carreiras especiais revistas, de grau de complexidade 2, irão beneficiar da mesma valorização, de 104 euros.

Ao Dinheiro Vivo, o gabinete do Ministério da Presidência, detalhou, em concreto, as profissões dessas carreiras especiais revistas que terão uma subida salarial de 104 euros, no próximo ano: "categoria de guarda da Guarda Nacional Republicana; categoria de agente de polícia da Polícia de Segurança Pública; carreira de segurança da Polícia Judiciária; carreira especial de fiscalização; carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar; militares dos quadros permanentes, em regime de contrato e voluntariado; militares em instrução básica dos três ramos das Forças Armadas; carreira especial de tripulantes de embarcações salva-vidas; e categoria de guarda da carreira de guarda prisional por equiparação à PSP".