Governo admite corrigir nova taxa de carbono

A taxa de carbono nos voos de aeronaves com capacidade até 19 passageiros, que entrará em a 1 de julho, deverá ser alvo de uma correção. Depois de uma reunião com a equipa do Ministério das Infraestruturas, representantes de aeroclubes, aeródromos e proprietários de pequenas aeronaves revelaram existir da parte do Governo abertura para avançar com uma revisão.

O setor tinha alertado que a taxa implicaria uma duplicação do custo por hora de voo e o risco de extinção da aviação desportiva e de lazer em Portugal.

Segundo escreve esta quarta-feira o Negócios, há "abertura" e foi dado o "compromisso" de que as propostas apresentadas pelo setor serão apreciadas.

Essas propostas "visam assegurar que a redação final da portaria mantenha na íntegra os objetivos e finalidades que estão subjacentes à sua criação, isto é, a taxação da aviação executiva, sem pôr em causa e salvaguardando a continuidade da aviação ligeira em Portugal", disseram ao Negócios.