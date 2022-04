Governo admite investir 1,89% do PIB na Defesa até 2024 se conseguir mais fundos europeus

O primeiro-ministro, António Costa, durante debate sobre Orçamento do Estado de 2022, na Assembleia da República © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu "mais condições" para as Forças Armadas e, esta quinta-feira, no debate sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2022 (OE2022), o primeiro-ministro, António Costa, admitiu subir investimento na Defesa para 1,89% do PIB em 2024, caso o país consiga captar mais fundos europeus.

Durante o debate parlamentar na generalidade do OE2022, o líder do Governo defendeu que o investimento do Estado na área da Defesa, face ao produto interno bruto (PIB) é, hoje, mais alto do que em países como Itália e Alemanha, explicando que Portugal pode ultrapassar o compromisso assumido com a NATO.

"Estamos neste momento, segundo o relatório da NATO, em 1,55% e assumimos o compromisso, se conseguíssemos mobilizar os necessários fundos europeus, chegarmos a 1,89% em 2024, e temos vindo a fazer essa trajetória ano após ano", afirmou Costa, em resposta ao líder do Chega, André Ventura, que perguntou se o pedido do Chefe de Estado iria ser satisfeito.

António Costa relembrou um "compromisso" assinado com a NATO, que prevê a "evolução da despesa em percentagem do PIB para a Defesa Nacional". A meta fixada foi investir 1,69% do PIB em Defesa até 2024, mas o primeiro-ministro admitiu que esse valor poderá ser maior (1,89%). Mas, só se Portugal conseguir captar mais fundos europeus, "necessários" para aumentar o investimento nas Forças Armadas.

"Com exceção da Grécia, da França e da generalidade dos países de leste, Portugal é dos países da União Europeia daqueles que mais já estão neste momento a investir em matéria de defesa em percentagem do seu PIB. [...] É superior ao da Itália, da Alemanha, da Holanda, da Dinamarca, da República Checa, da Eslovénia, da Bélgica e da Espanha", afirmou.

"E vamos continuar a aumentar o peso do investimento em defesa no PIB para melhorar a capacidade das nossas Forças Armadas, para mobilizar o nosso sistema científico e tecnológico e para mobilizar e fortalecer as nossas indústrias na área da defesa. Esse é um percurso que vamos prosseguir e vamos continuar a aumentar, e este ano também aumenta o investimento em defesa", prometeu.

Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso que assinalou os 46 anos do 25 de Abril, pediu mais meios para as Forças Armadas, considerando que o país está "a viver um novo mundo". Semanas antes, o Presidente da República já tinha defendido a necessidade de "se dar ainda mais força" às Forças Armadas para "prevenir e construir a paz" naquelas que são "as novas fronteiras de Portugal".