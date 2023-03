Governo admite novo aumento salarial no Estado com retroativos a janeiro

Maria Helena Rodrigues, presidente do STE - Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos

O governo admite que o novo aumento salarial de 1% na Função Pública tenha efeitos retroativos a 1 de janeiro, revelou Maria Helena Rodrigues, presidente da Frente Sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos (STE), no final de mais uma ronda negocial com a secretária de Estado da Administração Pública que está a decorrer esta quarta-feira na Presidência do Conselho de Ministros.

"O governo não fechou a porta a retroativos", sinalizou a dirigente sindical. Contudo, ressalvou que "ainda não obteve uma resposta positiva" por parte do executivo.

Recorde-se que a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que tutela a Administração Pública, já tinha afirmado, durante o briefing do Conselho de Ministros que aprovou esta medida, que os novos aumentos iriam ser aplicados a partir de abril. No enanto, mostrou também disponibilidade para negociar com as estruturas sindicais.

Quanto a eventuais perdas no rendimento líquido por via do aumento da retenção na fonte provocada pelo novo incremento salarial, Maria Helena Rodrigues garantiu que "o governo vai acautelar que esta atualização que não seja consumida pelas tabelas de retenção de IRS".

Tal como o Dinheiro Vivo adiantou, caso as tabelas de IRS não sejam alteradas, as perdas salariais para os ordenados mais baixos no Estado podem chegar aos 12 euros por mês.

Em relação à atualização dos valores das ajudas de custo e despesas de deslocação dos trabalhadores, Maria Helena Rodrigues revelou que também "serão matérias para rever com o executivo", sem adiantar mais pormenores.

Quanto às progressões das carreiras gerais que estiveram congeladas nove anos, entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017, a dirigente sindical indicou que o executivo tenciona acelerar o processo já "em 2024 com efeitos em 2025". Assim, "estes trabalhadores, que são cerca de 65% do total, terão uma redução no número de pontos necessários para mudar de posição remuneratória, ou seja, uma progressão que normalmente ocorre em 10 anos passa a ocorrer em seis anos, o que se traduzi numa valorização remuneratória superior", explicou Maria Helena Rodrigues.

Ou seja, mais de 482 mil funcionários públicos do universo de 742 mil vão poder progredir ao fim de seis pontos em vez dos atuais 10, o que permitirá antecipar em quatro anos, em média, a valorização remuneratória, no âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP). Esta matéria continuará a ser discutida na próxima reunião com o governo, marcada para 5 de abril, revelou Maria Helena Rodrigues.