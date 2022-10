Governo admite subir aumentos das pensões para fazer face à inflação

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho à chegada para a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na generalidade, do Orçamento do Estado para 2023, na Assembleia da República © LUSA

O governo voltou a admitir, esta quarta-feira, maiores aumentos para os pensionistas em 2023, caso a inflação média anual para 202 supera os 7,4% previstos pelo executivo. Depois de o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter deixado essa garantia, Ana Mendes Godinho, que tutela o ministério do Trabalho e da Segurança Social, repetiu a mesma promessa.

"Caso seja necessário o valor do aumento das pensões será ajustado em 2023 para dar a garantia que o resultado da inflação em 2022 é inteiramente cumprido", afirmou a governante esta quarta-feira, durante uma audição no Parlamento no âmbito da discussão na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2023.

Recorde-se que, como contrapartida do bónus de mais meia pensão pago neste mês de outubro, o governo decidiu alterar as regras de atualização das reformas, cortando para metade o valor previsto para 2023. Em vez de aumentos entre 8% e 7,1%, os reformados terão direito a uma atualização entre 4,43% e 3,53%. Segundo o executivo, esta subida somada ao complemento extraordinário das pensões dará um aumento de cerca de 7,4%. Se a inflação deste ano for superior, as percentagens de atualização para 2023 deverão subir acompanhando então esse valor.

Ana Mendes Godinho recordou ainda que o bónus pago aos pensionistas custou mil milhões de euros e chegou a 2,7 milhões de reformados da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações.

A propósito da evolução das reformas e do corte a partir de 2024, governante voltou a sublinhar a importância da sustentabilidade da Segurança Social e defendeu que "o acordo de médio prazo para a melhoria de rendimentos dá uma garantia, um compromisso quanto à evolução dos salários e contribuições que permite, em termos acumulados, um aumento de mais de 50% das contribuições para segurança social até 2026 e é isso que constrói a segurança social", destacou.

E especificou: "O acordo traduz a concretização de um aumento do salário mínimo de 78% ou de termos passando de 505 euros, em 2015, para 900 euros, em 2026, o que garante que estes aumentos são sempre acima da inflação prevista até 2026."