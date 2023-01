Governo admite vinculação de professores após três contratos

Ministro da Educação, João Costa. © LUSA

O Ministério da Educação está disponível para vincular professores ao fim de três contratos, noticiou a RTP esta segunda-feira, citando fonte governamental. Desta forma, passaria a vigorar para os professores o mesmo tempo necessário para vinculação na restante Administração Pública.

Esta é uma das propostas que o governo vai levar para a mesa das negociações com os sindicatos. Além desta, o executivo vai propor a abertura de lugares de quadros de escola e a reconfiguração dos quadros de zona pedagógica. As negociações entre governo e sindicatos ocorrerá nos dias 18 e 20 de janeiro.

Nos últimos dias, o recém-criado Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) tem promovido greves nas escolas, que culminaram com uma manifestação dos docentes no domingo. Também a Fenprof e outras sete estruturas sindicais iniciam esta segunda-feira uma série de paralisações em todo o país. Os professores contestam algumas das propostas apresentadas pelo Ministério da Educação no âmbito da negociação da revisão do regime de mobilidade e recrutamento de pessoal docente, mas reivindicam também soluções para problemas mais antigos.