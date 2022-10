Governo afasta nova injeção no Novo Banco

O ministro de Estado e das Finanças, Fernando Medina, acompanhado por António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e por Sofia Batalha, secretária de Estado do Orçamento, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, no âmbito do debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023 © LUSA

Confrontado pelo PSD com os recentes avisos da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) que acusou o governo de omitir, na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), os riscos relativos ao Novo Banco, o ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que "não se vislumbra nenhuma outra transferência" para aquela instituição bancária.

O governante respondia esta sexta-feira às questões da bancada social-democrata, no Parlamento, no âmbito da discussão na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2023. Fernando Medina afirmou que "o Fundo de Resolução já transmitiu que considera não ter de fazer o o último pagamento de 200 milhões de euros assim também considera o governo, apesar de o limite contratual ser outro".

Segundo o contrato, a instituição liderado por Mark Bourke ainda pode solicitar mais 485 milhões de euros, recorda a UTAO: "Sendo certo que o Acordo de Capitalização Contingente dá ao Novo Banco o direito de ainda solicitar ao Fundo de Resolução uma injeção até 485 milhões de euros, os mapas contabilísticos relevantes não contemplam uma transferência em 2023 para aquela instituição nem há nenhuma referência a esta contingência na secção intitulada Riscos orçamentais do relatório do Ministério das Finanças (MF) que acompanha a POE/2023"

Recorde-se que o Novo Banco já implica um custo e uma exposição monumental para os contribuintes por causa dos empréstimos que o Estado teve de fazer ao Fundo de Resolução, que não tinha lá dinheiro suficiente para ir assistindo ao NB.

O ministro das Finanças lembrou ainda que "há um contencioso judicial que opõe o Estado ao Novo banco". Para a seguir tranquilizar os deputados: "Nos processos conhecidos o Estado tem ganho".

Relativamente ao dossiê TAP, também alvo de críticas pela UTAO devido ao "secretismo" no OE2023 quanto a possíveis novos apoios no âmbito do plano de reestruturação, Fernando Medina esclareceu que o Estado não vai injetar nem mais um cêntimo na companhia aérea além dos 990 milhões de euros, última tranche do plano de 3,2 mil milhões que será transferida até ao final do ano.

"O Estado só está autorizado" por Bruxelas "até ao limite de 990 milhões de euros, 600 milhões em contabilidade nacional", salientou o governante, sublinhando que "o Estado não pode realizar mais injeções para além desse limite".