Governo aguarda luz verde de Bruxelas para avançar com concurso sobre zonas brancas

O Governo está a aguardar luz verde da parte da Comissão Europeia para avançar com o concurso para a construção de redes nas zonas brancas (sem Internet), disse o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa.

Mário Campolargo falava na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito de uma audição regimental.

O concurso ainda não foi lançado porque "a Comissão Europeia está a responder ainda a questões relacionadas com as ajudas de Estado", afirmou o governante.

No final do ano passado, o Governo publicou a Estratégia Nacional para a Conetividade em Redes de Comunicações Eletrónicas de Capacidade Muito Elevada 2023-2030, com o objetivo de garantir o acesso de toda a população a redes de capacidade muito elevada, eliminando as assimetrias regionais na cobertura de comunicações eletrónicas, o qual previa o lançamento dos procedimentos concursais até março.

"Fizemos um levantamento através da Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] com o apoio dos operadores" para detetar todas as zonas brancas do país, as quais não têm cobertura de Internet.

No contexto dos programas regionais PT2030 estão alocados cerca de 150 milhões de euros para investir.

"Vamos investir logo que tenhamos luz verde da parte da Comissão Europeia para garantir que não há um conflito com o conceito de ajudas de Estado", salientou.

O investimento nas zonas brancas "é particularmente importante, mas é também particularmente importante conhecermos o mapa de conectividade que está a ser elaborado ao mesmo tempo", prosseguiu, "para que cada pessoa possa decidir em cada momento qual é o melhor fornecedor de acordo com a conectividade que tiver" na região do país.