Governo ainda avalia se alarga acelerador de progressões ao pessoal dos hospitais EPE 

Inês Ramires, secretária de Estado da Administração Pública. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Ainda não é certo que o acelerador de progressões para os funcionários públicos com mais de 18 anos de carreira e que sofreram os dois períodos de congelamento (entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017) chegue ao pessoal com contrato individual dos hospitais do setor empresarial do Estado (EPE).

A Frente Comum garantiu ontem, à saída de uma reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, que o governo iria aplicar o mecanismo àqueles trabalhadores, mas, em resposta ao DN / Dinheiro Vivo, o Ministério da Presidência, que tutela a área, refere apenas que "as conclusões dos processos serão oportunamente tornadas públicas".

O governo continua, por isso, a estudar a viabilidade da medida. "Estando ainda em curso as negociações, e considerando a avaliação e reflexão que se mostra sempre necessária após auscultação dos representantes dos trabalhadores, o Ministério remete para mais tarde esclarecimentos para quando se concluírem as reuniões", segundo a nota enviada pela tutela ao DN/DV. As negociações vão continuar no próximo dia 28, a pedido dos sindicatos que exigem a inclusão destes trabalhadores no "jackpot" das progressões que, de forma pontual, vai permitir dar um salto extra na carreira a partir de 2024 com seis pontos, em vez dos dez que são exigidos e que, por norma, correspondem a dez anos.

Não fechando a porta ao alargamento do acelerador aos trabalhadores com contrato individual dos hospitais EPE, a tutela ressalva, contudo, que "as propostas iniciais do governo são conhecidas". Aliás, o nova redação do projeto, apresentada ontem pela secretária de Estado aos sindicatos representativos dos trabalhadores do Estado, continua a excluir o pessoal da esfera pública com contratos individuais. "São abrangidos pela medida especial [...] os trabalhadores com vínculo de emprego público integrados em carreiras", lê-se no diploma a que o DN/DV teve acesso. De fora, ficam ainda os trabalhadores que não estejam abrangidos pelo Sistema de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP) ou sistemas adaptados (SIADAP adaptado), como é o caso dos técnicos superiores de diagnóstico.

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), a Frente Comum e o Sindicato dos Quadros Técnicos (STE) vão bater-se pelo alargamento da medida aos trabalhadores dos hospitais EPE, na próxima ronda negocial.

Entretanto, já houve um avanço, numa aproximação às reivindicações dos sindicatos. O governo decidiu aplicar o acelerador de progressões a quem mudou de carreira nos últimos 18 anos, tendo sofrido os dois períodos de congelamento (entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017), possibilidade que estava excluída na proposta inicial do executivo, anunciou ontem presidente do STE, Maria Helena Rodrigues, no final da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública.