Governo alarga acelerador de progressões a quem mudou de carreira no Estado

A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires. © LUSA

Numa aproximação às reivindicações dos sindicatos representativos da Função Pública, o governo decidiu alargar o acelerador de progressões a quem mudou de carreira nos últimos 18 anos, tendo sofrido os dois períodos de congelamento (entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017), possibilidade que estava excluída na proposta inicial do executivo, anunciou a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Maria Helena Rodrigues, esta quarta-feira, no final de mais uma ronda negocial com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires.

Assim, os funcionários públicos que mudaram de carreira, por exemplo, de assistente operacional para assistente técnico, poderão usufruir do salto adicional, a partir de 2024, sempre que completem seis pontos, menos quatro dos que os 10 exigidos, no Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP).

"O STE saiu satisfeito com a resposta do governo em relação ao acelerador de progressões, que passará a abranger também quem mudou de carreira, ou seja, não restringe e abre a um leque maior de trabalhadores", afirmou a dirigente sindical.

Maria Helena Rodrigues voltou a insistir junto do governo a redução do número de pontos para esse impulso extra na carreira. Inicialmente propôs quatro pontos, mas, agora, baixou a fasquia para os cinco pontos, "mas ainda temos uma resposta do governo", ressalvou.

Na última reunião, a 31 de maio, a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, tinha adiantado que "o governo estava a estudar a possibilidade de alargar" o acelerador de progressões, de forma a abranger não só os trabalhadores que mudem de carreira como também os funcionários da saúde, nomeadamente dos hospitais do setor empresarial do Estado (EPE).

Os trabalhadores que mudaram de carreira e os funcionários da saúde, nomeadamente dos hospitais do setor empresarial do Estado (EPE) terão, ainda assim, que cumprir dois requisitos: ter 18 anos de carreira e ter sofrido os dois períodos de congelamento das progressões, entre 30 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007 e entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017, de acordo com a proposta do executivo.

Contudo, há um conjunto de outros funcionários cujo acesso à medida será logo barrado. Quem tem contratos a termo certo resolutivo, vulgo precários, não será abrangido, mesmo que cumpra os 18 anos de serviço, tendo passado pelos dois períodos de congelamento, porque esse tempo não é contabilizado na carreira, revelou, a 31 de maio, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, à saída da reunião com a secretária de Estado.

349 mil trabalhadores do Estado, cerca de metade (47%) do universo dos 745 mil, estarão em condições de progredir mais rápido a partir de janeiro de 2024.