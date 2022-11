Governo alarga aumento extra de 104 euros a mais assistentes técnicos

Inês Ramires, secretária de Estado da Administração Pública

Para acomodar algumas das reivindicações das federações sindicais da Função Pública, o governo decidiu alargar o aumento extra de 104 euros, em janeiro de 2023, a mais trabalhadores da carreira de assistente técnico, segundo adiantou o secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP), José Abraão, ao Dinheiro Vivo no final de mais uma ronda negocial com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, que decorreu esta quarta-feira.

Além dos 80 mil trabalhadores da categoria de assistente técnico, também os coordenadores técnicos, da mesma carreira geral, que se encontram na primeira posição remuneratória, com um salário de 1 163,82 euros, terão direito a uma valorização de 104 euros já em janeiro de 2023, que corresponde ao aumento geral transversal de 52 euros mais um salto no nível remuneratório de 52 euros.

Desconhece-se, contudo, quantos mais funcionários irão beneficiar deste aumento. José Abraão disse que "o governo não adiantou números", mas quis deixar nota "da evolução positiva do governo que decidiu aceitar a reivindicação da FESAP". "Com o aumento de 104 euros para a categoria de assistente técnico, alguns coordenadores da mesma carreira iam passar a ganhar menos, por isso, o governo fez este ajuste para garantir a diferença salarial", justificou o dirigente sindical.

Mas alguns trabalhadores da carreira geral de assistente técnico continuam a ser excluídos deste aumento. Tal como o Dinheiro Vivo noticiou, dos 91 735 trabalhadores da carreira de assistente técnico, apenas os 80 mil funcionários da categoria de assistente técnico e alguns coordenadores da primeira posição irão receber mais 104 euros.

Por isso, a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Maria Helena Rodrigues, espera que o Governo avance no sentido de valorizar toda a carreira de coordenador técnico, "que é uma carreira com uma dificuldade acrescida em relação à carreira de assistente técnico", afirmou à agência Lusa.

Na proposta inicial, o governo estimava gastar 72 milhões de euros com a valorização dos assistentes técnicos. Uma vez que o universo da medida alargou-se, é expectável que o custo seja maior. Contudo, governo e organizações sindicais não indicaram uma nova estimativa de despesa.