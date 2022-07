Governo altera regras e cria 500 vagas para estágios na administração pública

© Ludovic MARIN / AFP

O Governo anunciou esta quinta-feira que alterou regras do programa EstágiAP XXI, de modo a criar mais 500 vagas para estágios na administração pública, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

"Foi aprovada a resolução que altera algumas regras da segunda edição do programa extraordinário de estágios na administração direta e indireta do Estado, designado «EstágiAP XXI», para adicionar 500 vagas de estágio às 1.500 vagas já aprovadas", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O Governo acrescenta que este programa "visa promover o rejuvenescimento da administração pública e atrair jovens qualificados para os serviços do Estado".

O programa EstágiAP XXI é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ao abrigo da reforma "Capacitação da AP - formação de trabalhadores e gestão do futuro", um concurso com uma dotação de 12,3 milhões de euros.

No dia 05 de maio, fonte oficial do Ministério da Presidência disse à Lusa que a 2.ª edição do programa de estágios da administração pública financiados pelo PRR, que prevê mais de 1 000 vagas para jovens licenciados, recebeu 135 candidaturas das entidades públicas.

"No total, 135 entidades da administração central direta e indireta do Estado candidataram-se aos estágios financiados no âmbito do PRR, ultrapassando o número de vagas", que serão superiores a 1 000, disse então a fonte.

Os estágios têm a duração de nove meses e destinam-se a jovens licenciados até aos 30 anos, ou até aos 35 anos com deficiência e/ou incapacidade, que se encontrem à procura do primeiro emprego ou de novo emprego correspondente à sua área de formação.

A bolsa de estágio é de 1.007,49 euros ilíquidos, valor correspondente à primeira posição remuneratória da carreira de técnico superior e nível remuneratório 11 da Tabela Remuneratória Única e os estagiários têm também direito a subsídio de refeição.