Governo anuncia esta segunda-feira novas medidas de apoio às famílias

Fernando Medina, ministro das Finanças. © Gerardo Santos / Global Imagens

O ministro das Finanças, Fernando Medina, revelou esta segunda-feira que o Conselho de Ministros vai reunir ainda esta segunda-feira e aprovar novas medidas de apoio às famílias.

"Esta revisão das projeções de crescimento económico vai-nos permitir rever o nosso elenco de medidas já com solidez", afirmou o governante em resposta aos jornalistas após a apresentação do Programa de Estabilidade 2023 - 2027, em Lisboa.

Fernando Medina garantiu que essa revisão será feita "ainda hoje" pelo governo, remetendo novidades para o final do dia quando o primeiro-ministro, António Costa, apresentar as decisões do Conselho de Ministros.

De acordo com o ministro das Finanças, Portugal deverá crescer mais do que o previsto no Orçamento do Estado para 2023, estimando-se uma inflação bastante superior face ao que se previa há seis meses. Contudo, a meta do défice público vai manter-se em 0,4% do produto interno bruto (PIB), ou seja, será igual ao valor de 2022.

Questionado se teria margem para reduzir mais o défice em 2023, o ministro das Finanças referiu que sim, que "há [mais margem]", acrescentando que a opção do governo foi dar mais apoio às famílias ao invés de reduzir mais o défice.