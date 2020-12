Governo anuncia medidas para Natal e Ano Novo no sábado

António Costa © Mário Cruz /Lusa

Dinheiro Vivo 01 Dezembro, 2020 • 12:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro não quis adiantar quais as medidas que serão aplicadas no Natal e Ano Novo, remetendo para a reunião que decorrerá na quinta-feira no Infarmed. Contudo, em entrevista ao Observador, revelou que no sábado, quando anunciar as novas medidas do estado de emergência, o governo divulgará as restrições que vão vigorar até 6 de janeiro. "É fundamental que as pessoas possam ter uma noção antecipada", sublinhou o primeiro-ministro.

Para António Costa, "esta semana é decisiva. Vamos todos fazer um esforço para podermos ter um Natal com as melhores condições. Mas a passagem do ano vai ter todas as restrições. Não haverá seguramente festas de passagem de ano", afirmou na entrevista.