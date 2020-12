Governo anuncia medidas para Natal e Ano Novo no sábado

António Costa © Mário Cruz /Lusa

O primeiro-ministro não quis adiantar quais as medidas que serão aplicadas no Natal e Ano Novo, remetendo para a reunião que decorrerá na quinta-feira no Infarmed. Contudo, revelou que no sábado, quando anunciar as novas medidas do estado de emergência para a próxima quinzena, o governo divulgará as restrições que vão vigorar até 6 de janeiro. "Esta semana é decisiva para podermos tomar essas decisões que serão anunciadas por mim no próximo sábado", afirmou em entrevista ao programa "Sob Escuta" da Rádio Observador.

"É fundamental que as pessoas possam ter uma noção antecipada de como vai ser o Natal", disse o primeiro-ministro.

Costa sublinhou que não será um Natal normal: "Qual é o desejo? O desejo que todos teriamos é que fosse um Natal normal. Não vai ser um Natal normal..., isso é evidente".

Mas limites à circulação entre concelhos poderão estar excluídos : "O nosso objetivo coletivo seria que nos dias 24 e 25 as pessoas pudessem deslocar-se, muitas pessoas têm famílias repartidas por muitos pontos do país, que as pessoas se pudessem encontrar em segurança, evitando ao máximo os riscos de contágio".

O primeiro-ministro revelou que para a época natalícia a estratégia é "ter o máximo de pedagogia e o mínimo de regras", e que pediu aos especialistas que "ajudassem as pessoas, as famílias, a compreender bem a lógica de transmissão do vírus, compreender bem o que é necessário evitar o mais possível".

"Quanto mais à mesa o Natal é, mais perigoso, porque à mesa estamos sem máscara. Quanto mais pessoas estiverem à mesa, mais perigoso é, porque maior é o risco de contaminação", frisou.

Já quanto ao Ano Novo as regras serão mais apertadas. "Posso antecipar desde já que a passagem do ano vai ter todas as restrições, porque aí não pode haver qualquer tipo de tolerância. A limitação de circulação pode não ser às onze e ser à uma da manhã, mas daqui não passaremos, não haverá seguramente festejos de passagem do ano", garantiu.

Segundo Costa, a reunião com o Infarmed será na quinta-feira de manhã, porque "é quando os técnicos nos dizem que terão so números mais atualizados para poderem antever o que será a evolução possível desta pandemia nas próximas semanas".

Também na quinta-feira será divulgado o plano com os critérios de distribuição da vacina contra a covid-19.

António Costa avançou ainda que as férias de natal não serão antecipadas, o calendário escolar será mantido.