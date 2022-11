Governo aperta malha de risco nos créditos à habitação em 2023

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e o secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes © LUSA

Há mais famílias com crédito à habitação que podem passar a ser avaliadas como sendo de "risco" pelos bancos, caso sejam alvo de uma renegociação para baixar a prestação mensal, por força do novo diploma do governo aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros e que vigorará apenas em 2023. Isto porque o decreto-lei agrava o nível de degradação financeira dos créditos ao reduzir a taxa de esforço de 50% para 36%, com algumas condições, para que os bancos sejam obrigados a acionar os mecanismos de reestruturação da dívida.

Como o diploma ainda não foi publicado, não é possível saber se há ou não garantia de que os clientes não serão marcados, o que os prejudicaria no acesso a futuros créditos. Confrontado com esta dúvida, o secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, alertou, na quinta-feira, quando a medida foi apresentada, que é preciso ter "muito cuidado para não conduzir a marcações que não correspondem efetivamente a dificuldades de pagamento, para não ter uma visão precipitada sobre aquilo que é um universo limitado".

Executivo pede cuidado à banca para não marcarem situações que não correspondem a dificuldades de pagamento.

Acontece que as instituições bancárias estão a ter dificuldades na interpretação das palavras do governante face à atual legislação nacional e comunitária. De acordo com o guia do Banco de Portugal sobre créditos marcados, se houver evidência de dificuldade financeira durante um processo de renegociação, os bancos têm de sinalizar aquele cliente e reportá-lo ao regulador, ao abrigo do PARI - Plano de Ação para o Risco de Incumprimento. O Dinheiro Vivo sabe que várias instituições financeiras consideram que o governo, ao baixar o limiar da taxa de esforço para 36% para forçar os bancos a renegociar, está a dar um sinal de que aqueles créditos de algum modo estão em risco. Por isso, têm alguma resistência em não marcar tais contratos.

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, já tinha alertado para esta situação: "É um risco elevado para os clientes pensarem que isto é for free [de graça]". E lembrou que as famílias ficarão "marcadas" como sendo de risco, podendo sair prejudicadas em financiamentos no futuro.

As novas regras introduzidas pelo diploma do executivo obrigam os bancos, em 2023, a renegociar os créditos para habitação própria e permanente até 300 mil euros, com Euribor variável, quando a taxa de esforço ultrapasse os 36% numa das seguintes situações: se a taxa de juro aumentar três pontos percentuais face ao inicialmente contratualizado e daí resultar uma taxa de esforço superior àquele patamar; ou se houver um agravamento dos juros em cinco pontos em termos homólogos que eleve a taxa de esforço acima de 36%. Estas alterações implicam uma mudança no PARI que, neste momento, só emitia um sinal vermelho quando a taxa de esforço ultrapassasse os 50%, ou seja, quando mais de metade do rendimento líquido do cliente fosse para pagar créditos à habitação e ao consumo.

De fora do diploma do executivo ficam os créditos para habitação própria e permanente acima de 300 mil euros, para compra de segundas casas e os contratos com taxa fica, assim como os créditos ao consumo.



Deco critica "interpretação

unilateral dos bancos"

Nuno Rico, especialista em Assuntos Financeiros da Deco Proteste, a maior organização de defesa do consumidor em Portugal, tem uma posição inversa à da maioria das entidades bancárias quanto à marcação das famílias que agora serão forçadas a renegociar os créditos à habitação. "Os clientes só devem ir para uma lista negra ou só devem ver o seu nível de risco subir se houver efetivamente incumprimento, se deixarem de pagar as prestações ao banco", defende Nuno Rico.

O perito da Deco Proteste critica ainda a "interpretação unilateral dos bancos" ao considerarem que os contratos reestruturados têm de ser marcados. "Esta é uma forma de os bancos desencorajarem as pessoas a pedir a renegociação dos créditos que passará por uma descida dos spreads (margens de lucros dos bancos)", justifica Nuno Rico. Ou seja, "os bancos não estão interessados em baixar as margens de lucro", acrescenta. Até porque o diploma impede que haja uma subida dos spreads por via da renegociação das condições contratuais.

Da renegociação, que tem como objetivo baixar as prestações mensais, pode resultar um aumento dos prazos, transferência do crédito para outro banco ou descida dos spreads. No final das moratórias de 2021, vários créditos foram renegociados e, segundo Nuno Rico, na maior parte do casos, foram usados os seguintes instrumentos: alargamento das maturidades e estabelecimento de períodos de carência de capital. O especialista avisa, porém, que estas medidas acabam por ser mais onerosas, no final, porque aumentam os juros a pagar.