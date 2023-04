Governo apresenta queixa-crime contra ex-adjunto de Galamba

João Galamba, ministro das Infraestruturas. © ANDRE KOSTERS/LUSA

O governo apresentou uma queixa-crime contra Frederico Pinheiro, adjunto do ministro João Galamba que foi demitido na quarta-feira, mas só tornado público esta sexta-feira.

De acordo com uma notícia avançada pela SIC, a queixa relaciona-se com o facto de o ex-colaborador do ministro das Infraestruturas ter ido às instalações do Ministério para levar, à força, um computador que diz pertencer-lhe, embora os serviços entendam que a máquina pertença ao gabinete.

Esse episódio ficou ainda marcado por uma alegada tentativa de agressão a duas assessoras do gabinete.

Ao que o DN apurou, a Polícia Judiciária já abriu um inquérito e será a Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) a investigar este crime, que tem a ver com alegados documentos classificados que estavam no computador do adjunto de Galamba.

Recorde-se que Frederico Pinheiro foi exonerado na quarta-feira, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções, de acordo com informação oficial.

O ex-adjunto de Galamba é visado na troca de informações divulgada na comunicação social, na quinta-feira, sobre a polémica na TAP.

O ministério acrescentou que, segundo a lei, "os membros de gabinetes ministeriais são 'livremente designados e exonerados por despacho do membro do governo', sendo estas decisões posteriormente publicadas em Diário da República".

O Expresso avançou esta sexta-feira que "Frederico Pinheiro, o adjunto que coordenou a 'reunião secreta do PS com a ex-CEO [presidente executiva] da TAP, foi exonerado por Galamba".