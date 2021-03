Governo apresenta um "robusto" apoio de 65 milhoes para o desporto

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, intervém na sessão de apresentação das medidas de apoio ao emprego e às empresas aprovadas em Conselho de Ministros © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O ministro da Educação, que tem também a tutela sobre a Juventude e Desporto, defendeu esta manhã que o setor das atividades desportivas "é um dos setores que está a ser fortemente afetado" pela pandemia do novo coronavírus.

"E apesar da flexibilização que existiu na utilização dos fundos (...) e apesar do setor da atividade física ter já beneficiado de um conjunto de medidas do governo num total de 76 milhões de euros", indicou Tiago Brandão Rodrigues, em conferência de imprensa, tendo acrescentado que o Executivo aprovou um "robusto apoio de 65 milhões de euros" para o desporto.

"Lançamos o fundo de apoio para a recuperação da atividade física e desportiva para os clubes constituídos como associações sem fins lucrativos, no montante de 35 milhões de euros", anunciou. Este fundo, subdivide-se em três medidas. A primeira é o reativar desporto, que terá uma dotação de 30 milhões de euros, que será um apoio a fundo perdido. Em segundo lugar, um reforço do programa de reabilitação de instalações desportivas no valor de 5 milhões de euros neste ano. E, por fim, o reforço do programa nacional de desporto para todos.

"Foi aprovado o lançamento do Federações+Desportivas" que, através de uma linha de crédito no montante global de 30 milhões de euros, ajudará estas instituições.