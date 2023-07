Governo aprova ajustes diretos até 215 mil euros para estudos sobre novo aeroporto

O primeiro-ministro, António Costa, com o ministro das Finanças, Fernando Medina. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Face ao risco de derrapagem do prazo para a conclusão dos estudos sobre as nove localizações do novo aeroporto de Lisboa, o governo decidiu autorizar a contratação de serviços por ajuste direto, ou seja, sem concurso público, para valores até 215 mil euros, segundo as alterações à lei de execução do Orçamento de Estado para 2023, publicadas esta sexta-feira em Diário da República.

A resolução do Conselho de Ministros que cria a Comissão Técnica Independente (CTI) para realizar a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa define que os trabalhos devem estar concluídos a 31 de dezembro deste ano. Contudo, a coordenadora geral da CTI, Rosário Partidário, já admitiu que haverá atrasos de cerca de dois a três meses, devido a dificuldades burocráticas e administrativas.

Aliás, a demora do governo no pagamento das verbas para a contratação dos 25 estudos necessários à avaliação do futuro aeroporto da região de Lisboa é o motivo principal que fez derrapar a calendarização. Conforme o Dinheiro Vivo avançou, a ultima tranche do cheque global de 2,3 milhões de euros só chegou aos cofres do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) no final de abril, comprometendo a contratação dos estudos que deveria ter começado a ser feita em janeiro, ou seja, seis meses depois.

Assim, com a alteração à lei de execução orçamental, publicada esta sexta-feira, o governo quer dar alguma margem de manobra à contratação de serviços por parte do LNEC, autorizando ajustes diretos até 215 mil euros.

"Para a celebração dos contratos de aquisição de serviços previstos no n.º 17 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2022, de 14 de outubro, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., pode adotar o procedimento de ajuste direto quando o valor do contrato for inferior ao limiar referido na alínea c) do n.º 3 do artigo 474.º do CCP, não se aplicando o disposto nos n.º 2 a 5 do artigo 113.º do CCP", segundo o diploma. Ora aquele teto, definido pelo Código dos Contratos Públicos (CCP), é de 215 mil euros.

O governo justifica esta alteração com "os prazos ambiciosos" determinados pela resolução de Conselho de Ministros. Assim, "com vista à concretização das contratações necessárias em tempo útil não compatíveis com o regime jurídico atualmente aplicável, possibilita-se o recurso ao procedimento de ajuste direto para as referidas contratações, quando o valor do contrato seja inferior ao limiar referido na alínea c) do n.º 3 do artigo 474.º do Código dos Contratos Públicos", de acordo com o mesmo texto legal.

Acumular salários com pensões

As alterações à lei de execução orçamental também permitem aos elementos da Comissão Técnica Independente acumular salários com pensões. "Os elementos da comissão técnica independente, prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2022, de 14 de outubro, incluindo o seu dirigente e os coordenadores, podem cumular a remuneração pelo exercício de funções naquela comissão, com eventuais pensões a que tenham direito", lê-se no diploma.

Técnicos com salários brutos mensais até 4205,33 euros

O decreto dá ainda enquadramento legal ainda uma norma que já estava prevista na resolução do Conselho de Ministros que cria a CTI e que determina que os técnicos contratados, no âmbito dos estudos sobre o novo aeroporto, podem auferir um salário bruto mensal até 4205,33 euros, que corresponde ao nível 70 da Tabela Remuneratória Única da Função Pública.

"A remuneração dos técnicos contratados ao abrigo do n.º 11 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2022, de 14 de outubro, pode ser fixada até ao nível 70 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, consoante a experiência e conhecimento dos respetivos elementos", de acordo com o diploma.