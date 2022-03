Governo aprova apoios para famílias mais pobres acederem a bens essenciais

© LUSA

As famílias com menores rendimentos vão mesmo receber apoios para aceder a bens essenciais, tendo em conta a subida dos preços, anunciou o governo esta quinta-feira. A medida abrange pelo menos 1,4 milhões de beneficiários atuais da tarifa social de eletricidade e visa, também, as empresas. A aprovação da medida confirma o anunciado pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, a 14 de março.

"Foi aprovado o decreto-lei que estabelece medidas de apoio às famílias e às empresas no âmbito do conflito armado na Ucrânia", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

"Esta situação gerou uma crise humanitária em larga escala, que está a originar o abandono de um número considerável de civis da Ucrânia, procurando refúgio em países dispostos a prestar-lhes acolhimento, como é o caso de Portugal. Por outro lado, a situação de conflito armado teve também efeitos no preço de bens alimentares de primeira necessidade e dos combustíveis", argumenta o executivo.

O diploma aprovado prevê "medidas sobre o acesso ao ensino superior de beneficiários de proteção temporária, consagrando as especificidades do ingresso de estudantes nas instituições de ensino superior nacionais através do estatuto de estudante em situação de emergência por razões humanitárias, bem como a garantia de obtenção de formação adicional aos profissionais que, por possuírem uma habilitação que não cumpre os requisitos harmonizados, estejam impedidos de ter o seu reconhecimento de grau ou diploma".

Além disso, será criado um apoio extraordinário "para as famílias mais vulneráveis para mitigação dos efeitos do aumento extraordinário dos preços dos bens alimentares de primeira necessidade",.

Já para as empresas, o executivo avança com um apoio extraordinário e excecional "com vista à mitigação dos efeitos da escalada de preços do combustível e do AdBlue no setor dos transportes de mercadorias por conta de outrem", confirmando o que já tinha anunciado a 14 de março.

"A criação de um apoio extraordinário e excecional com vista à mitigação dos efeitos da escalada de preços do combustível no setor do transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE)", é outra medida, bem como o "alargamento do regime complementar de diferimento de obrigações fiscais a cumprir no primeiro semestre de 2022, passando este regime a poder ser aplicado a todas as empresas do setor dos transportes".