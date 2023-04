Governo arrisca crime de desobediência se negar parecer sobre despedimento de CEO

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, com o seu advogado Paulo de Sá e Cunha, quando foi ouvida na Comissão de Inquérito à TAP © LUSA

Salomé Pinto e Rute Simão 20 Abril, 2023

O governo arrisca incorrer num crime de desobediência qualificada caso recuse enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP o parecer jurídico no qual se baseou para despedir por justa causa a então CEO Christine Ourmières-Widener e o ex-chairman Manuel Beja, segundo juristas ouvidos pelo Dinheiro Vivo. Depois da primeira nega dada aos deputados, o executivo tem agora 10 dias para entregar o tal parecer. Se não cumprir, PSD, Chega e Bloco de Esquerda (BE) ameaçam apresentar queixa no Ministério Público.

Os argumentos invocados pelo governo para negar o envio do parecer foram mudando ao longo do dia. Numa primeira fase, e na sequência de um requerimento dos sociais-democratas, solicitando o tal documento, o Ministério das Infraestruturas, de João Galamba, justificou a recusa com a exclusão temporal dos factos objeto de análise da CPI. O ofício refere que, na resolução que constituiu a CPI, "foi delimitado o objeto e, bem assim, o horizonte temporal (período entre 2020 e 2022)", considerando que o pedido extravasa o âmbito da CPI. De facto, o parecer jurídico reporta-se ao despedimento por justa causa anunciado a 6 de março deste ano, em conferência de imprensa, e concretizado no passado dia 13, datas posteriores à referida na explicação da tutela. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, usou o mesmo argumento durante uma audiência parlamentar que decorreu durante a manhã.

Mas a justificação acabou por não convencer, uma vez que o diploma legal não estabelece balizas temporais. Segundo a resolução da Assembleia da República, o objetivo da CPI é "avaliar o exercício da tutela política da gestão da TAP SGPS e da TAP, S. A., em particular no período entre 2020 e 2022". Ou seja, não está impedida a investigação de acontecimentos posteriores a 2022, como é o caso da exoneração por justa causa.

Mais tarde, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentar, Ana Catarina Mendes, jogou a tese da "salvaguarda do interesse público". Numa nota enviada esta quarta-feira à agência Lusa, o gabinete da ministra alegou que "o parecer em causa não cabe no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito" e "a sua divulgação envolve riscos na defesa jurídica da posição do Estado".

Perante a intransigência do governo, a CPI reuniu-se de emergência esta quarta-feira à tarde, antes da audição já prevista ao presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, Tiago Aires Mateus, para tomar uma posição. O presidente da CPI, Jorge Seguro Sanches, referiu que iria "insistir que o documento fosse fornecido nos termos gerais" do regulamento da Comissão. "Não tendo sido enviado à Assembleia da República esta fundamentação", o socialista apelou "a que seja solicitada, com urgência, a fundamentação do interesse público em causa". PSD, Chega e BE asseguraram que, caso o governo não faça chegar à CPI o parecer, irão avançar com uma queixa no Ministério Público contra o governo, que arrisca então incorrer num crime de desobediência agravada.

Juristas consultados pelo Dinheiro Vivo explicaram que a CPI tem poderes semelhantes aos órgãos de investigação criminal. Por isso, o governo não pode recusar fornecer os documentos solicitados por aquele órgão. Para além disso, o argumento do interesse público e da confidencialidade também cai por terra, uma vez que, tal como em tantas outras comissões parlamentares de inquérito, o executivo pode enviar documentos classificados, de modo a que só os deputados daquela comissão possam ter acesso, estando a sua divulgação proibida a terceiros.

O Dinheiro Vivo questionou os ministérios dos Assuntos Parlamentares, das Infraestruturas e das Finanças sobre os motivos que levaram o governo a recusar o envio do parecer à CPI, mas até ao fecho da edição não obteve resposta.

Paulo de Sá e Cunha, advogado de Christine, suspeita da existência de debilidades jurídicas na fundamentação do executivo para a demissão por justa causa.

Paulo de Sá e Cunha, advogado de defesa de Christine Ourmières-Widener, defendeu esta quarta-feira, em declarações à SIC Notícias, a importância de ser conhecido o referido parecer: "Era bastante importante por uma razão que acho curiosa e interessante. É que o comunicado do gabinete da ministra dos Assuntos Parlamentares diz que a razão que levou o governo a não facultar esse documento à CPI é que ele poderá pôr em casa a defesa dos interesses do Estado". Na perspetiva do jurista, este argumento "suscita questões que põem alguma debilidade na fundamentação jurídica" do despedimento por justa causa da ex-CEO e do ex-chairman da TAP. Aliás, Paulo de Sá e Cunha não vê "outra razão para a não divulgação do parecer que não tenha a ver com as tais debilidades da fundamentação jurídica destas decisões de demitir os administradores da TAP", insistiu.

Revelando desconhecer o parecer jurídico, Paulo de Sá e Cunha afirma que só teve acesso ao "relatório da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), que foi tornado público após a conferência de imprensa dos ministros das Finanças e das Infraestruturas, e aos projetos de deliberação dos acionistas da TAP SA e TAP SGPS". Segundo as justificações aí apontadas para o despedimento por justa causa, Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja violaram as normais legais e estatutárias do Estatuto do Gestor Público ao avançarem com o acordo de rescisão de Alexandra Reis e com a respetiva indemnização de meio milhão de euros, sem convocarem uma Assembleia-Geral de acionistas da TAP , nem terem dado prévio conhecimento ao Ministério das Finanças. Ou seja, a luz verde ao pagamento da indemnização dada por Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes não têm validade.