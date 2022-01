Governo assina acordo que permite primeiro desembolso do PRR

© LUSA

O Governo assinou esta terça-feira o acordo operacional do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), permitindo acionar o primeiro de desembolso de 1,3 mil milhões nos próximos dias. Este desembolso sucede ao adiantamento de verbas, no valor de 2,2 mil milhões de euros, que a Comissão Europeia aceitou em agosto de 2021.

O acordo foi celebrado entre o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, e o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, segundo o comunicado pelo Ministério do Planeamento. Este acordo operacional não só permite o primeiro desembolso do PRR, como também "estabelece o conjunto de indicadores que definem o exercício semestral de avaliação do cumprimento de metas e marcos, a que Portugal se sujeitará até 2026 para receber o financiamento do PRR"

O primeiro pedido de desembolso, no valor de 1.336 milhões de euros, está previsto ser apresentado na próxima semana, segundo o Ministério do Planeamento. A verba deverá chegar às mãos do Governo ainda neste primeiro trimestre de 2022.

Com isto, em termos cumulativos, Portugal terá recebido 3.494 milhões de euros, até março deste ano, o que corresponde a 21 % do valor total do PRR.

Portugal foi o primeiro país da União Europeia a ver aprovado o PRR. Contudo, ainda não recebeu o primeiro desembolso, apesar do adiantamento de verbas de Bruxelas, em agosto. Espanha já recebeu o primeiro desembolso do PRR em dezembro de 2021. E países como a França, Itália e Grécia, já acionaram o pedido de novas verbas.

O PRR português prevê reformas e investimentos que absorvem 16.644 milhões de euros de financiamento comunitário, distribuídos por 13.944 milhões de euros de subvenções (84%) e 2.700 milhões de euros de empréstimos (16%).